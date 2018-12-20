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كُتّاب وآراء
والد متورط في قتل سائحتين
الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - الهاشمي الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:16
رجل مغربي حر، تحدث بكل عفوية الله يشفي هاد الأم ويجبر خاطرها.
2 - سليم الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:16
ما يمكنش مايمكنش ما يمكنش، وشنو لي يمكن اعمي؟؟؟ ولدك مجرم وما ربتيهش، الانسان الملتزم لا يغتصب ولا يقتل الابرياء
تعليق غير لائق
-91
3 - كمال الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:17
الله يكون فعوانك اخي، عائلات هؤلاء المجرمين هم كذلك ضحايا في الحقيقة، البطالة والامية والجهل والإقصاء والتهميش كذلك يلعب دورا كبيرا في التطرف والإرهاب، اللهم احفظ شبابنا من هذا الوباء يارب.
4 - Morocco الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:18
المجرمون دمروا حياتهم وحياة أهليهم وحياة الضحيتين ،الله ينتقم منهم ...
5 - سي كوريط الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:20
مسخوط لوالدين..سبب لوالديه العذاب...و عذب والدين الضحايا ..لله يعذبك دنيا و آخرة يا وجه لويل.
6 - ناظوري الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:22
مشا يقلب على خدمة ملقاهاش من بين أسباب التطرف والأجرام و الإنتحار هي البطالة بنادم معندو مايدار الفراغ فالدولة لها جانب من المسؤلية وحسبنا الله ونعم الوكيل
7 - Samir r الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:26
ماذا يمكن ان ننتظر من من يطالبون بقتل تارك الصلاه ؟ اي الدين بالقوه.
8 - عبدالله الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:28
توالت الأحداث في الآونة الأخيرة بين اغتصاب وقتل... ووو ودائما ما يكون أطرافها المواطن البسيط... لماذا لا يتم الترويج أو لنقل لماذا لا يتم نشر فضائح الطبقة الأخرى، أتراهم لم يختلسوا ويغتصبوا ويخنقوا وووو.
ولماذا بالضبط في هاته الفترة من السنة، اقصد الفترة التي تعرف فيها الأم فرنسا احتجاجات على الأوضاع المعيشة، نعم نستنكر الواقعة بغض النظر عن مرتكبيها وفترتها ومكانها هذه جريمة في حق الإنسانية لكننا لا يجب أن ننساق مع كل ما يروج له بدافع سياسة الإلهاء.
ولماذا بالضبط في هاته الفترة من السنة، اقصد الفترة التي تعرف فيها الأم فرنسا احتجاجات على الأوضاع المعيشة، نعم نستنكر الواقعة بغض النظر عن مرتكبيها وفترتها ومكانها هذه جريمة في حق الإنسانية لكننا لا يجب أن ننساق مع كل ما يروج له بدافع سياسة الإلهاء.
9 - ali الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:28
لا تعليق ونندد بهادا الفعل الإجرامي ويجب إعادة النظر في طريقة التعامل مع الأفراد وخصوصا الدائمي التنقل مزيدا من الحدر فهناك دئاب بشرية تعيش معنا .
10 - فيصل من أكادير الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:30
ولدك أعمي دار الذنب ويستاحق العقوبة .. سمح لينا أعمي حنا ماغاديش نسبوك ولا نعايروك. حنا عارفين الوسط فاش عايشين نتوما و ولادكم وسط هش وفقير جدا وحتى الدولة المغربية خاصها تتحمل جزء من المسؤولية فهاد الحادثة .. سمح لينا أعمي وعجل الله بشفاء زوجتك ولكن ولدك ضرووووووري خاصو ينال الجزاء ديالو فالدنيا أما فالآخرة فالله هو حاسبه . نتا غير سمح ليه ونساه ونسى واش كان عندك هاد الولد .. سمح لينا أعمي .
11 - ايمان من كطالونيا الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:31
مالقيت مانقول غير نبكي علاش هد المجرمين مايفكروش في والديهم وفي بلدهم ولا فينا مغسولين دماغ حتي لهد دراجة..
اشريف ولادك عمل حاجة خايبة بززاف ولازم يتعقب..
اشريف ولادك عمل حاجة خايبة بززاف ولازم يتعقب..
12 - مسلم الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:31
لا حول ولا قوۃ لا بالله ما ذنب هولاء الولدين لمساكن ولدوا ورباو وفي الاخير يكون هذا هو جزاءهم الله اشوف من حالهم والمجرمين خاصهم اتعاقبوا راه خرحوا علی بلاد كلها انا والله هنا بالمانيا الی حتی تنحشم امام العمال لخدام معاهم لما يتحدتون عن هذه الجريمۃ الشنعاء عيب وعار
13 - متألم الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:37
طلب دعاء الوالد ليسهل عليه الله المهمة البشعة!! ولو كان بارا بوالده لما إنصاع لمحرضيه على قتل الناس ، الآن عليه أن يكون بارا بوطنه ويكشف عمن ورطه ومن هي الجهة المسؤولة عن التخطيط لهذا العمل الهمجي ضد الوطن .
14 - maghribi الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:40
يجب أن نسجل رجوع خطير لأماكن عشوائية لصلاة والملاحظ أن مرتادوها هم شباب ملتحي ويتجنب الدهاب إلى المساجد الكبرى وهي خارج المراقبة لتواجدها داخل مركبات سكنية العجيب أن القاطنين لا يصلون فيها ويلج لها هؤلاء الغرباء وما اكترهم في حي السلام باكادير وهم يعدون بالمئات فهل من تدخل للاجهزة للمراقبة هادا للاعلام اللهم إني قد بلغت.
15 - amaghrabi الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:45
بسم الله الرحمان الرحيم.هذا الاب ومع الأسف الشديد يمثل كثير من الإباء والامهات الذين حينما يرتكب ابنهم الفاحشة او المصيبة ,تراهم يستشهدون بالجيران بان ابنهم كان سويا متخلقا مواظبا على الصلاة والعبادة وووو.وهذا الكلام اخواني المغاربة يزيدني قلقا وتعصبا وازعاجا,فكيف يعقل لاب او ام يعيش معها ابنها او بنتها ولا تلاحظ سلوكه وتصرفاته وتغيراته أصحابه وافعاله وووو .وياليته سكت مثل هذا الاب الذي كلامه يؤدي الى الغثيان والاغماء.انا كمغربي قح تشبعت من وطني ثقافة التسامح وتربيت عليها في مجتمعي المغربي الجميل لا اقبل ابدا هذه التبريرات الفارغة ولا أساس لها من الصحة.كل مغربي يعلم ويلاحظ ويفرق بين من يذهب الى المساجد لاداء فريضة الصلاة بحسن نية,ومن يذهب بلحية سلفية وهابية لاداء فريضة الصلاة بنية التخطيط الإرهابي وازعاج الوطن المغربي الذي يعمل من اجل الإسلام المغربي المتسامح والذي يحترم جميع المختلفين عقيدة ومذهبا ولا دينيين وو.الاباء والامهات يجب ان يراقبوا ابناءهم قبل ان تحصل المصيبة اما اذا وقعت المصيبة فلا كلام لهم بعد ذلك ويجب ان يحاصروا اجتماعيا ليكونوا مثالا للاخرين ليراقبوا ابناءهم وخاصة الو
16 - Lym الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:46
كما هي العادة .منفدو العملية جاءوا قتلو وراحو إلى بلدانهم .و الامن لكي لا يفقد مصداقيته يتخبط على الغاليين على أمرهم .نفس الطريقة التي ينتهجها الغرب .دائما القي القبض على المشتبه فيه ولن تعرف عليه شيء ممنوع .اننا لن نعرف الحقيقة لأنها حرب عالمية بين صناع القرار والضحايا هم الضعفاء والابرياء
17 - En colère الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:48
هده هي نتيجة لي زاد كاينزاد برزقو .... ولد وطلق للشارع. .. الله يخليها سلعة...
18 - Aziz Canada الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:52
المجرمين يستغلون الجهلاء والفقر لغسل دماغهم بامور لا علاقة بالاسلام.
يجب على الدولة ان تقوم بعمل جاد والوقاية خير من العلاج.
بجب على الدولة ان توفر مناصب شغل لاشباب ولو ب 1000 درهم للشهر فالمغاربة قنوعيين الحمد لله. ادا كان 5 افراد في الاسرة وكل واحد بعمل ومدخول بسيط فذلك على الاقل سيبعدهم على مرافقة الاشرار وسيعيد لهم كرامتهم في العيش الكريم.
الا جانب ذلك يجب على الدولة ان تهتم بالرياصة للشباب..ان تنشأ ملاعب رياصية مختلفة وبسيطة في كل البلديات تفتح امام الشباب بثمن رمزي جدا ك5 دراهم للفرد.. بهدا المبلغ سيثم دفع راتب الحراس ومصاريف الصيانة.يحب على دولة خلق رحلات للطلاب وسفريات الى الخارج باثمنة مناسبة للترفيه واكتشاف اماكن اخرى...عندما تشغل الدولة اوقات الشباب في الرياضة والانشطة سيخلق جيل جديد مربي وبعيد كل البعد عن الاجرام.كل هذا لا يتطلب ميزانبة ضخمة فقط ميزانية بسيطة، الارادة وتدبير عقلاني وحب الوطن ومصلحة المواطن. ياليتني كنت مسؤولا لا غيرت كل شئ الى الاجمل فقك بميزانية بسيطة وراتب بسيط.وسيارة داسيا للتنقل خاصة للعمل فقط كي اقف بنفسي على الامور والتاكد بان كل شئ على ما يرام
يجب على الدولة ان تقوم بعمل جاد والوقاية خير من العلاج.
بجب على الدولة ان توفر مناصب شغل لاشباب ولو ب 1000 درهم للشهر فالمغاربة قنوعيين الحمد لله. ادا كان 5 افراد في الاسرة وكل واحد بعمل ومدخول بسيط فذلك على الاقل سيبعدهم على مرافقة الاشرار وسيعيد لهم كرامتهم في العيش الكريم.
الا جانب ذلك يجب على الدولة ان تهتم بالرياصة للشباب..ان تنشأ ملاعب رياصية مختلفة وبسيطة في كل البلديات تفتح امام الشباب بثمن رمزي جدا ك5 دراهم للفرد.. بهدا المبلغ سيثم دفع راتب الحراس ومصاريف الصيانة.يحب على دولة خلق رحلات للطلاب وسفريات الى الخارج باثمنة مناسبة للترفيه واكتشاف اماكن اخرى...عندما تشغل الدولة اوقات الشباب في الرياضة والانشطة سيخلق جيل جديد مربي وبعيد كل البعد عن الاجرام.كل هذا لا يتطلب ميزانبة ضخمة فقط ميزانية بسيطة، الارادة وتدبير عقلاني وحب الوطن ومصلحة المواطن. ياليتني كنت مسؤولا لا غيرت كل شئ الى الاجمل فقك بميزانية بسيطة وراتب بسيط.وسيارة داسيا للتنقل خاصة للعمل فقط كي اقف بنفسي على الامور والتاكد بان كل شئ على ما يرام
19 - kui الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:53
كامل التنديد بهذا الفعل الاجرامي الشنيع الذي لا مس بديننا الحنيف في شيء. نطالب الاعدام لهؤلاء القتلة المجرمين..
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