24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/12/2018
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:25
|13:30
|16:04
|18:26
|19:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- ساكنة حيّ "الخرب" بطنجة تشكو تردي التجهيزات والبنيات التحتية
- تنصيب لجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف بالناظور
- المالكي يعلن مجموعة الصداقة المغربية الرواندية
- إصدار جديد يغني المكتبة العربية بأبحاث في المخطوطات المغاربية
- مهداد يخوض في الفقه المتنور للحجوي الثعالبي
الكراوي: مجلس المنافسة يصون القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة (5.00)
الحكومة تُدين "جريمة شمهروش" .. والعثماني: طعنة في ظهر المغرب (5.00)
وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لـ"جريمة شمهروش" (5.00)
- مغاربة يتبرؤون من "جريمة شمهروش" ويُعَزون عائلتي السائحتين - (140)
- الأمنيون يوقفون ثلاثة أشخاص يشتبه باقترافهم "جريمة شمهروش" - (127)
- فيديو يكشف مبايعة إرهابيي "جريمة شمهروش" لزعيم تنظيم "داعش" - (125)
- وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لـ"جريمة شمهروش" - (113)
- باحثون: التراث الإسلامي يحتضن الإرهاب .. ومغاربة يكرهون الاختلاف - (92)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عائلة متهم شمهروش: بريء
الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
1 - khaald الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:15
المجرم راجلك و المجرمين أصحابه نحروا المسكينتين نحر الخرفان. لحد الآن نحن مصدومون بهذا الجرم الشنيع. الإعدام قليل في حقهم. الله يرحمهم مساكن
3 - مهندس الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:24
رسالة لكل انسان:
الإنسان عدو لما يجهل، لهذا لا يحاول أن يفهم و يغلق كل باب يدخل منه النور!.
راجع نفسك، انتقد نفسك، اصلح نفسك اولا.
الإنسان عدو لما يجهل، لهذا لا يحاول أن يفهم و يغلق كل باب يدخل منه النور!.
راجع نفسك، انتقد نفسك، اصلح نفسك اولا.
4 - aziz الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:25
شهاداتهن تصب في اتجاه كون المتهم انسان "ظريف ماكايهز فيك العين"،إلا ان المثال المغربي يقول : "سير في الواد الهرهوري و ماتمشي في الواد السكوتي" يا أخوااااااات !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 - مواطن مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:27
الله يكون في عوان والدين وزوجات وابناء المتهمين يتعذبون اكثر من المتهمين انغسهم .نقدر ضروفهم .ولكن القضاء والعدالة لا تؤمن بالعاطفة
6 - مواطنة الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:27
هذوا لي تيدير الأعمال الشنيعة تيقول على أغلبيتهم الله يعمرها دار و فهم يا الفاهم على دكشي كاين واحد متال تيقول كلشي تعرف إلا راس بنادم
7 - احمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:27
المشتبه بريئ حتى تثبت ادانته والقانون يضمن رد اعتبار في حالة مشتبه به كان بريئ ، حاجة لدراتني فراسي فاش شي مغربي تقتلوه على برى واش اعلام ديالهل تدير هد ضجة كلها !!!!
8 - sociallllllllllll الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:27
اذا كان داير شي حاجة في التحقيق غايبان واذا كان بريء في التحقيق غايبان وكنطلب من الله تبان الخقيقة ولا يظلم فيها أحد ولي تثبتت في حقه هذه الجريمة اتمنا ان يحكم عليه بالإعدام وينفذ فيه الإعدام
9 - كمال المنصوري الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:29
على أي مجرم ان يفكر جيدا قبل القيام بأي حماقة ان يتذكر أفراد عائلته لانهم سوف يعيشون في عذاب بسبب افكارهم الشادة.
من كان يعتقد انَّ الإسلام يسمح بقتل الكفار او العصاة فهو خاطئ و عليه ان يصحح دينه و عقيدته.
الاسلام دين تسامح.
أتركوا حساب الناس لرب الناس
من كان يعتقد انَّ الإسلام يسمح بقتل الكفار او العصاة فهو خاطئ و عليه ان يصحح دينه و عقيدته.
الاسلام دين تسامح.
أتركوا حساب الناس لرب الناس
10 - عمر كندا الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:29
واش دخلنا عليكم بالله مواتنا و جدواتنا و عبر الزمن كانو تايلبسو بحال هاد اللبس الاسود ..........ياك كان اللبس جلابة مغربية مع نقاب زوين........و كانو اتفننو فالجلالب كل مرة بلون و شكل...هاد النقاب و الاسود لي جاونا من الخليد و المشرق لا علاقة لهم بثقاليدنا و لا حتى مدهبنا..............المشكل تاتلقى اغلب الملتحيين و المنقبات لا مستوى دراسي لهم ...يعني هم اسهل الخلق في التعليم......دابا هادلي قتلو تلقاهم ما عمرهم حلو كتاب ثقفو بيه راسهم........
11 - جواد الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:29
لا حول ولا قوه الا بالله اتمنى ان يكون التحقيق عادل لكي لا يظلم احد وكل الناس عندهم ابناء اطفال وعندهم ازواج الواجب على رجال الامن ان يكون حارس حتى لا يظلم احد و ان يكون المجرم الحقيقي في حبل المشنقه انشر هسبريس جزاك الله خيرا
12 - مراد الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:32
طبعا المتهم بريء حتى يحكم عليه القاضي ولذلك نتمنى تطبيق القانون كما يجب والعدالة كما هي معمول بها ليتبين أخيرا المجرم من البريء.
13 - ahmed الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:33
هذه اجراءات طبيعية سيدتي. الامن سيستدعي ويستجوب كل من كان له اتصال بالمشتبه بهم او تواصلوا معه مباشرة او هاتفيا.
من سيحدد البريئ من المتهم هو القضاء.
الله يفرج علي اللي مظلوم والله ينتقم من اللي فاعل.
من سيحدد البريئ من المتهم هو القضاء.
الله يفرج علي اللي مظلوم والله ينتقم من اللي فاعل.
14 - مولاة لحريرة الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:39
قالو زمان: دوز على الواد الهرهوري ولا دوز على الواد السكوتي. هاد لجريمة كانو مخطين ليها فصمت. يهزو لعين ولا يحطوها، لا علاقة.
15 - سعيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:39
حبذى لو دعت جمعيات المجتمع المدني الى الذهاب إلى مكان الجريمة، و وضع الورود و إشعال الشموع، (حسب الثقافة الغربية ) سيكون احسن عزاء لعائلة الضحيتين، أما التعاليق فلن يقرءها أحد في اسكندنافيا و لو كانت من الحكومة،،،،،،،،
16 - ياسين الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:40
مزيان أولا ممزيانش حنا ماشي سوقنا...
يجب القيام باعدامهم بالرصاص...لا يمكن أن أناس أبرياء جاؤوا للسياحة تسلب منهم حياتهم و القاتل يبقئ علئ قيد الحياة - المؤبد -
يجب القيام باعدامهم بالرصاص...لا يمكن أن أناس أبرياء جاؤوا للسياحة تسلب منهم حياتهم و القاتل يبقئ علئ قيد الحياة - المؤبد -
17 - Issame الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:40
للأسف زوجك خذلك. يبدو أنك لم تشاهدي فيديو المبايعة لداعش.
18 - ياسين الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:40
التحقيق غادي إبين واش بريء او عكس ذلك , اما آراء الشارع لا تسمن ولا تغني من جوع
19 - رباطي في هولندا الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:43
بداية الضحايا من دابا، في 2003 تم اعتقال الالاف بسبب جريمة ارتكبها اربعة اشخاص.
20 - مواطنة الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:44
لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل الظلم ظلمات يوم القيامة
21 - الواقعي الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:45
نكذبو البوليس.ايوا و الفيديو لي فيه كيبايعو ظاعش.حتى هةدو مفبرك ولا شنو.
22 - سعيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:47
راه التور من كيبغي ينطح كيحدر راسو، و ما يهزش العين ،،،،،المغاربة نية يظنون أن الأشرار هم من يتعاركون في الشوارع ،،،،
23 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:49
المغاربة كلهم ضد هاد العمل الشنيع و الذي لا ينتمي للإسلام بصلة و الإعلام المغربي و الدولي على حد سواء فاش شي مسلم عامة و مغربي خاصة كايموت أو يتقتل أو ....أو ..... كانديرو عليهم نفس الضجة هاشي لي تايحيرني.
24 - abdo الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:49
وهل في نضرك سيستشير أهله وجيرانه قبل الإقدام على عملية ارهابية ؟؟!!! بطبيعة الحال هؤلاء الإرهابيون يحيطون تصرفاتهم و حركاتهم بسرية تامة.. يجب على العائلة ألا تتعاطف مع الإرهابي مهما تكن درجة القرابة ، زوج، أخ، إبن ،أب... لانه لاتبرير لفعل إرهابي.. والله لأشعر باشمئزاز كبير لما اقترفت أيديهم
25 - زكرياء الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:51
سيدتي زوجك مجرم خطير وهو شريك في العملية الحقيرة الصيبيانية نطالب بالحكم عليه بالإعدام ( الشنق)
26 - يوسف الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:53
المتهم بريء حتى تثبت إدانته اتمنى أن يكون تحقيق عادل
أما من جانب آخر فالمفرب مشى مشى مشى بصفتي مقيم خارج المملكة المغربية نجوت بفضل الله من حاولت سرقة على الطريق السيار بعد ساعتين 2 من دخولي للمغرب من طرف عصابة ادعو ان كانو على متن سيارة أجرة taxi و أن طاكسي لم يعد بإمكانه إكمال الطريق وحاولو الركوب معي بالقوة لولا فضل ربي لكنت في خير كان.... لم يعرف أحد الجريمة حتى وأنا مواطن أوروبي ولن يعرفوها لان إسمي يوسف....... هذا فأقول لمن في قلبه ذرة حب لهذا البلد رآه البلاد مشات مشات مشات مشات مشات مشات وا حمادي راك في الخسران اه حمادي.......
أما من جانب آخر فالمفرب مشى مشى مشى بصفتي مقيم خارج المملكة المغربية نجوت بفضل الله من حاولت سرقة على الطريق السيار بعد ساعتين 2 من دخولي للمغرب من طرف عصابة ادعو ان كانو على متن سيارة أجرة taxi و أن طاكسي لم يعد بإمكانه إكمال الطريق وحاولو الركوب معي بالقوة لولا فضل ربي لكنت في خير كان.... لم يعرف أحد الجريمة حتى وأنا مواطن أوروبي ولن يعرفوها لان إسمي يوسف....... هذا فأقول لمن في قلبه ذرة حب لهذا البلد رآه البلاد مشات مشات مشات مشات مشات مشات وا حمادي راك في الخسران اه حمادي.......
27 - ملاحظ الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:56
هو ظريف ماكايهز العين فبنادم, هو كيعرف يذبح من الوريد إلى الوريد !!
28 - كريم فرنسا الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:57
لا داعي لمحاولة الدفاع عن مرتكبي هذه الجريمة البشعة باسم الدين ، ديننا الحنيف لم يدعُ يوماً لقطع رؤوس وهتك الحُرمات ، ديننا دين رحمة وإخاء ومكارم الأخلاق...
تطرف الفاعلين يظهر من لباس نسائهن ، هل أمهات المسلمين رضوان الله عليهن كن يلبسن خياماً كهذه البدعة الضالة المضلة ؟ هل رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم كان يدعوا لذبح الناس ولو كانوا أعداءً؟
خسئتم يا حملة الفكر التكفيري الظلامي أنتم جرتمة تنخر جسم البشرية ، الإسلام بريء من أفعالكم الدنيئة أنتم سفاحون وقتلة ألم ينهى الله سبحانه ورسوله الكريم عن قتل النفس بدون حق ، أنتم حطب جهنم وبئس المصير.
تطرف الفاعلين يظهر من لباس نسائهن ، هل أمهات المسلمين رضوان الله عليهن كن يلبسن خياماً كهذه البدعة الضالة المضلة ؟ هل رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم كان يدعوا لذبح الناس ولو كانوا أعداءً؟
خسئتم يا حملة الفكر التكفيري الظلامي أنتم جرتمة تنخر جسم البشرية ، الإسلام بريء من أفعالكم الدنيئة أنتم سفاحون وقتلة ألم ينهى الله سبحانه ورسوله الكريم عن قتل النفس بدون حق ، أنتم حطب جهنم وبئس المصير.
29 - الزين كيدفق الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:06
ناس مزيانين ما تيهزوش العين ؛ بايعو داعش بالصوت والصورة وسافرو طالعين الجبل نحرو شابتين سائحتين قتلوهما ظلما وعدوانا وراجعين لديورهم، وشحال مزيانين هاد ناس!!!!!!
30 - مغربي كيحب بلادو الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:13
أشنو جبتوا من دول المشرق أفكار غريبة .ثقافة دينية غريبة لباس رجالي و نسائي غريب. راه خاصكوم ترجعوا و اتعلموا و تنهلوا من العلماء المغاربة الوسطيين اللي تعلموا و تخرجوا من أعرق جامعة في العالم القرويين. شوفوا هاد العيالات شنو لابسين .
31 - البوهالي الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:13
ياأيتها الأخوات وأقسم لكن بالله العظيم مستحيل وألف مستحيل أن يتم إلقاء القبض على ذلك النجار وهو برييييييييء ما فعل شيئا أبدا ذلك لا يمكن والسلطات لها أدلتها الثابتة
32 - المنصت الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:36
أخشا ما أخشاه أن يكون المتهمين لا علاقة لهم بالجريمة وتلفق إليهما التهمة لإرضاء إعلام الغرب وطمأنة السياح أننا قد عثرنا على الجناة. أتمنى أن يكون القضاء نزيه.
المجموع: 32 | عرض: 1 - 32