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كُتّاب وآراء
بنعتيق وشباب مغاربة العالم
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 21:34
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حجتك ظعيييييييفة الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:28
يا بنعتيق راه مغاربة العالم راهم عايشين بخير والف خير ومعززين ومكرمين وكاع ما محتاجينش لك, وسير شوف الحالة المزرية لي عايشين فيها المغاربة لي كاينين في المغرب المهمش والمفقر.
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