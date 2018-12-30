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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنعتيق وشباب مغاربة العالم

بنعتيق وشباب مغاربة العالم

الجمعة 21 دجنبر 2018 - 21:34

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1 - حجتك ظعيييييييفة الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:28
يا بنعتيق راه مغاربة العالم راهم عايشين بخير والف خير ومعززين ومكرمين وكاع ما محتاجينش لك, وسير شوف الحالة المزرية لي عايشين فيها المغاربة لي كاينين في المغرب المهمش والمفقر.
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