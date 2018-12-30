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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مقررة أممية: الأمازيغ والهجرة

مقررة أممية: الأمازيغ والهجرة

الجمعة 21 دجنبر 2018 - 21:11

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد مغربي قح الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:01
بسم الله الرحمان الرحيم

أيها المغاربة..احذروا مثل هؤلاء..هم دعاة الفتن..!

يريدون إلهاء المغرب في متاهات هو في غنى عنها..هل هذه المقررة تعرف التشكيلة القبلية والثقافية للمغرب..؟! إنها لا تعرف شيئا..هي مدفوعة من جهات تريد إلهاء المغرب في قضايا وهمية..

بالله عليكم من هو المغربي..؟ أليس هو الأمازيغي العربي القح الصحراوي الدكالي السوسي الريفي الفاسي الجبلي الأندلسي الشاوي العبدي الزعري القلعاوي الگلعاوي الشياظمي المعقلي المرابطي الموحدي الوطاسي السعدي العلوي ..نعم هي تشكيلة بدون فواصل..مغرب واحد ..فمن هو المهمش بربكم..من..؟!

أغلب وزرائنا المغاربة هم أمازيغ فهل هم مهمشون..؟!

هؤلاء دعاة الفتن فاحذروهم..!
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-1
2 - الزغبي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:11
هذه السيدة تم التلاعب بها..
الجمعيات العرقية البربرية تجيد لعب دور الضحية...وهي تشبه المنظمات الصهيونية في هذا المجال...
تلعب دور الضحية لجلب مزيد من الامتيازات...
وماذا عن العروبية ؟ هم أكبر ضحايا التمييز العنصري بالمغرب ؟
لماذا لم تذكر مناطق مهمشة في الشاوية وتادلة والغرب ودكالة وعبدة والرحامنة...؟! وغيرها من المنطلق العربية ؟!
أكبر العنصريين هم البرابرة....انتهى الكلام
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-9
3 - Mustapha Azayi الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:18
Amazigh culture is a rich and very resourceful heritage, its strength and positive energy lies in its tolerance and its humanistic aspect. Why it has prevailed and had overcome many hurdles in the past is a sign of wonder? As Amazigh People we not only amazingly have been here and there but we are at the present still cheerfully optimistic and for the future we are positively only becoming.
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