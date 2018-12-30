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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رفض مهنيّي السياحة للإرهاب

رفض مهنيّي السياحة للإرهاب

السبت 22 دجنبر 2018 - 12:55

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1 - افران الاطلس المتوسط السبت 22 دجنبر 2018 - 13:23
قال الى تحيدت العشوائية . بل خصها اتحيد ضروريا . المشط السياحى خاصه ان يكون مهني وممعروف من طرف الدولة . هذا يردنا مرة اخرى الى سترخاء وزارة السياحة هي المسؤلة عن كل هذا . هي المهتمة بالسياحة يجبان كون الكل على احسن ما يرام فيما يهم قطاعها .
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