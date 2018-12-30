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كُتّاب وآراء
أجانب يثمّنون الأمان بالمغرب
السبت 22 دجنبر 2018 - 13:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - المختار السوسي السبت 22 دجنبر 2018 - 13:42
على الحركة الامازيغية و اليسار و المجتمع المدني تنظيم وقفة احتجاجية ضد الارهاب و الاسلام السياسي المستورد من الشرق الاوسط...
االتظاهر ضد التطرف ورفع صور مضروب عليها.... للمتطرفين الاسلامويين...والعنصرييين من الاسلاموييين... وشعارات ضد الاسلام السياسي امام مقرات حركة التوحيد و الاصلاح و حزب البواجدة ...
وشعارات تندد بالفكر المتطرف ... مع حضور اعلاام ددولي قوي...
يجب استغللال هذه االحادثة لتصفية الحساب االسياسي مع الاسلامويين.... فاكثر شيء يخيف البواجدة و حركة التوحيد و الاصلاح ربطها بالفكر االمتطرف....و العنصرية......
لا نننسى اان حركة التوحيد و الاصلاح.. تتهم الامازيغ بالصهيونية ... و سنرد لهم اتهاهاتهم ...
االتظاهر ضد التطرف ورفع صور مضروب عليها.... للمتطرفين الاسلامويين...والعنصرييين من الاسلاموييين... وشعارات ضد الاسلام السياسي امام مقرات حركة التوحيد و الاصلاح و حزب البواجدة ...
وشعارات تندد بالفكر المتطرف ... مع حضور اعلاام ددولي قوي...
يجب استغللال هذه االحادثة لتصفية الحساب االسياسي مع الاسلامويين.... فاكثر شيء يخيف البواجدة و حركة التوحيد و الاصلاح ربطها بالفكر االمتطرف....و العنصرية......
لا نننسى اان حركة التوحيد و الاصلاح.. تتهم الامازيغ بالصهيونية ... و سنرد لهم اتهاهاتهم ...
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