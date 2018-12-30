24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3116:0418:2719:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن (5.00)

  2. صور الفضاء ترصد موسماً فلاحياً جيداً وامتلاء كبيراً للسدود بالمغرب (5.00)

  3. موالاة "داعش" توقع بشابين في قبضة الأمن باشتوكة آيت باها (5.00)

  4. مكتب الأبحاث القضائية يوقف 9 متورطين في "جريمة شمهروش" (5.00)

  5. متزلجون مغاربة في المراتب الأولى بكوريا الجنوبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أجانب يثمّنون الأمان بالمغرب

أجانب يثمّنون الأمان بالمغرب

السبت 22 دجنبر 2018 - 13:24

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - المختار السوسي السبت 22 دجنبر 2018 - 13:42
على الحركة الامازيغية و اليسار و المجتمع المدني تنظيم وقفة احتجاجية ضد الارهاب و الاسلام السياسي المستورد من الشرق الاوسط...


االتظاهر ضد التطرف ورفع صور مضروب عليها.... للمتطرفين الاسلامويين...والعنصرييين من الاسلاموييين... وشعارات ضد الاسلام السياسي امام مقرات حركة التوحيد و الاصلاح و حزب البواجدة ...

وشعارات تندد بالفكر المتطرف ... مع حضور اعلاام ددولي قوي...



يجب استغللال هذه االحادثة لتصفية الحساب االسياسي مع الاسلامويين.... فاكثر شيء يخيف البواجدة و حركة التوحيد و الاصلاح ربطها بالفكر االمتطرف....و العنصرية......


لا نننسى اان حركة التوحيد و الاصلاح.. تتهم الامازيغ بالصهيونية ... و سنرد لهم اتهاهاتهم ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.