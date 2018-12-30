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كُتّاب وآراء
البنيوي في مواجهة مرميد
السبت 22 دجنبر 2018 - 12:38
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - رائد م السبت 22 دجنبر 2018 - 13:24
اول مرة ارى مرميد يدفع بممثل و يشجعه بحماس و هذا شيء ايجابي ان يتم وضع الاسماء المؤهلة مثل السي البنيوي في الواجهة
صراحة هذا هو البرنامج الوحيد اللي عندو مشروع و هدف. نقطة ايجابية اخرى مسلسل غول رغم ان ميدي1تفي هي صاحبته الا ان مرميد لم يغير جلدته و انتقد هذا العمل الباهت
شكرا
صراحة هذا هو البرنامج الوحيد اللي عندو مشروع و هدف. نقطة ايجابية اخرى مسلسل غول رغم ان ميدي1تفي هي صاحبته الا ان مرميد لم يغير جلدته و انتقد هذا العمل الباهت
شكرا
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