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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | البنيوي في مواجهة مرميد

البنيوي في مواجهة مرميد

السبت 22 دجنبر 2018 - 12:38

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1 - رائد م السبت 22 دجنبر 2018 - 13:24
اول مرة ارى مرميد يدفع بممثل و يشجعه بحماس و هذا شيء ايجابي ان يتم وضع الاسماء المؤهلة مثل السي البنيوي في الواجهة
صراحة هذا هو البرنامج الوحيد اللي عندو مشروع و هدف. نقطة ايجابية اخرى مسلسل غول رغم ان ميدي1تفي هي صاحبته الا ان مرميد لم يغير جلدته و انتقد هذا العمل الباهت
شكرا
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