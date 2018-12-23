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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شاب يطعن عشيقته وينتحر

شاب يطعن عشيقته وينتحر

الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - زكرياء المغربي الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:36
ما هذا الحقد والبخل والجهل الذي وصل إليه الشباب المغربي
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38
2 - Abdelhak الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:39
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى زمن الصدق والوفاء لم يبق سوى لغة المال والمصالح
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33
3 - من برشيد الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:41
أستغرب كيف نسمي هذه خيانة...أصلا في علاقتهما خيانة لأنها لا تبنى لا شرع ( غير شرعية )
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85
4 - محمد الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:41
لاحول ولا قوة الا بالله هذا سببه الفراغ الروحي والابتعاد عن الله وعن دين الله عزوجل ما يجعل الانسان يرتكب أيشع الجرائم في حق نفسه وفي
حق غيره حسبنا الله ونعم الوكيل
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66
5 - محمد المغربي الطانطاني الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:41
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ضاع شبابنا ولا من يحرك ساكناً من المسؤولين اللامسؤولين
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35
6 - هشام الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:42
سئل ابن القيم عن العشق قال قلوب غفلة عن ذكر الله
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54
7 - MRpinpo الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:45
اودي فين ولينا هل يعرف القاتل انه لن يدخل الجنة وهل يعرف ان الانتحار حرام وهل يعرف صلاة الاستخارة؟كن صلى صلاة الاستخارة ربي يبعد عليه ديك البنت او مايوصلش لهدشي
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28
8 - حبيبة الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:49
العلاقات المحرمة تنتهي دائما بالمصائب الله يحسن خاتمتنا
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32
9 - المنطقي الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:51
احسن حاجة هي من اراد الرحيل فل يرحل ...زمن أراد البقاء فمرحبا .....لا يوجد حب بغصب وبالدراع. ..الحب هو إحساس من الطرفين فأنا كشاب. ..أقسم لكم لن اربط علاقة كيف ما كانت نوعها بشابة أن أحسست أنني شخص غير مرغوب
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18
10 - momo nini الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:53
ومن الحب ماقتل...علاقة حميمية غير شرعية تشوبها خيانة وهمية ، تنتهي بنهاية هيتشكوكية ، بقتل وانتحار بطريقة وحشية ، هذا هو الحب الغادر ، مسلسلاتنا فاقت الشهرة والنجومية...( خمس سنين و سامحينى خدام ، ماوقعتش فيه هاد الكارثة )...!
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22
11 - مغربي من المنفى الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:00
ماذا سنقول هو الاخر متطرف وارهابي الاجرام موجود في كل مناطق المغرب ولا تدخل للامن الامن يتدخل في الارهاب الذي يكذبون علينا به
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4
12 - مر من هنا الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:04
ما بقى مايعجب نسأل الله السلامة والعافية
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9
13 - فرحات الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:06
شباب طائش و متهور عشيق أو حبيب ر بما هناك عشق ممنوع وهذا مصير الغرام والحرام و انتحار مع موت الأسرار
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7
14 - سلمى الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:06
جمعوا الجتتش وداو البنتش وهيا ناري على جيل ميعرف أهدر حتى بالدريجه
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17
15 - arizouna الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:11
لا حول ولا قوه الا بالله ...الله يرحموا
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1
16 - عزيز الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:14
هذا هو زمان العجب إنا لله وإنا إليه راجعون
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2
17 - منتصر الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:18
شباب ضعيف الشخصية ويؤمن بالاوهام والأحلام اكثر من الواقع والحياة بايجابياتها وسلبياتها والنتيجة هي مثل هذه الكوارث. جدي تزوج 6 نساء وتطلق 3 مرات وولد معهن 21 طفلا ورباهم ورعاهم كلهم الى ان كبروا وتزوجوا كلهم ومنهم امي اطال الله في عمرها، وهو الآن في عقده التاسع وأحسده عن الشخصية القوية والقوة الذهنية والنفسية التي يتوفر عليها.
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6
18 - محماد الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:18
ما اتارني اكثر هو طريقة كلام الشاب الذي تكلم بتلك الطريقة.انها مصيبة المصاءب جيل قادم مفقود البوصلة.
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7
19 - الحـــ عبد الله ـــاج الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:20
5 - محمد المغربي الطانطاني

"ضاع شبابنا ولا من يحرك ساكناً من المسؤولين اللامسؤولين"
,اين مسؤوليتكم أنتم كآباء وأمهات ؟
أش بغيتي يديرو ليك المسؤولين ؟

انت المسؤول الأول والأخير تربويا واخلاقيا وحتى على مستقبل أبنائك وعلى اسرتك والاسرة هي المدرسة الأولى لتربية الابناء وزرع الاخلاق والسلم والهدوء فيهم وليس المسؤولين، المسؤولين واحلين غير مع ولادهوم عاد بغيتي يربيو ليكوم ولادكوم

راه هاد العقلية ديالكوم الخامجة هي التي تدفع الامور في كل المجالات الى التفاقم والتعقيد
كل واحد يتحمل مسؤولية ابنائه تربويا وأخلاقيا وحتى مستقبلهم ماشي غير تناكح وتكاثر بحال البهايم وطلقو للشارع ولصقو الامراض ديالكوم في الدولة والمسؤولين
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20 - رياض الأحد 23 دجنبر 2018 - 16:28
اذا خانتك ًصديقتك' فاتركها لصاحبها. لا دنيا لا آخرة. قمة التخلف
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