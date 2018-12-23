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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج مدراء وحراس عامين

احتجاج مدراء وحراس عامين

الأحد 23 دجنبر 2018 - 20:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - أنس سيدي بابا الأحد 23 دجنبر 2018 - 20:42
أكبر كارثة غير مسبوقة تعيشها المدرسة المغربية هو الخصاص المهول لاطر الإدارة التربوية .الفوضى في كل شيء
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2 - ملاحظ الأحد 23 دجنبر 2018 - 20:52
عجيب ! لاحظتم سنهم !؟ إنهم في الخمسينات ، و المفروض أن يعيش رجل التعليم في وضعية مرتاحة عند هذا السن. يؤسفني يا أساتذتي الأجلاء أن تضيع حقوقكم بعد ما قدمتم من سنين في تربية أجيال تلو الأخرى.
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3 - تالوين الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:18
لا يمكن للسادة المديرين أن يستمرو افي هذا الذل ،في غياب أدنى شروط الكرامة.فالمدير هو الذي يقوم بجميع العمليات في ظروف عمل مزرية و في غياب اطار منصف يحدد مهامه.
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