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كُتّاب وآراء
احتجاج مدراء وحراس عامين
الأحد 23 دجنبر 2018 - 20:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - أنس سيدي بابا الأحد 23 دجنبر 2018 - 20:42
أكبر كارثة غير مسبوقة تعيشها المدرسة المغربية هو الخصاص المهول لاطر الإدارة التربوية .الفوضى في كل شيء
2 - ملاحظ الأحد 23 دجنبر 2018 - 20:52
عجيب ! لاحظتم سنهم !؟ إنهم في الخمسينات ، و المفروض أن يعيش رجل التعليم في وضعية مرتاحة عند هذا السن. يؤسفني يا أساتذتي الأجلاء أن تضيع حقوقكم بعد ما قدمتم من سنين في تربية أجيال تلو الأخرى.
3 - تالوين الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:18
لا يمكن للسادة المديرين أن يستمرو افي هذا الذل ،في غياب أدنى شروط الكرامة.فالمدير هو الذي يقوم بجميع العمليات في ظروف عمل مزرية و في غياب اطار منصف يحدد مهامه.
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