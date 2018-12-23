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كُتّاب وآراء
أضرار هوليود سمايل
الأحد 23 دجنبر 2018 - 20:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مريم الأحد 23 دجنبر 2018 - 20:21
لا يوجد احسن من الاسنان الطبيعية من ينظف اسنانه ثلات مرات في اليوم لن يحتاج لاسنان اصطناعية...في اروبا ينظفون اسنانهم ثلات مرات في اليوم لهذا تجد اسنانهم جميلة ومتناسقة عكس الدول العربية لا توجد ثقافة تنظيف الأسنان.
2 - يونس العمراني الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:03
ابتسامة هوليوود. ولكن تطبيق تلك العدسات يحتاج إلى مهارة عالية لدى طبيب الأسنان المختصّ، وإلى استخدام موادّ وأدوات ذات جودة. كما من المهم إيلاء الأسنان بعد التركيب عناية مكثفة لمنع حدوث عدّة مشكلات، أبرزها:
_ تجلّط الدم في اللثة نتيجة خطأ في التركيب أو سوء عناية.
_ التهابات في اللثة بسبب المادة اللاصقة للعدسات.
_ تجمّع بقايا الأكل في ثنايا وزوايا العدسات، مما يجعلها مكاناً ملائماً لنمو البكتيريا وتكاثرها.
_ تجمع الكلس والترسّبات حول العدسات.
_ تورّم في اللثة نتيجة سوء استخدام العدسات.
_ انتقال البكتيريا من الأسنان إلى الجهاز الهضمي والإصابة بأمراض مختلفة.
_ حدوث نزيف في اللثة ناتج عن عدم ثبات العدسات بشكل جيد. للحصول على ابتسامة جميلة، كونها لا تناسب الجميع، وتعتمد على مدى صحة الفم والأسنان، ومدى التزام الشخص بمتابعة الطبيب المختصّ والعناية الجيدة بالأسنان والالتزام بالعادات الغذائية الصحية للحفاظ على الابتسامة المرجوة.
ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات الدعائية والترويجية، واللجوء إلى أصحاب الاختصاص والخبرة من أجل اختيار الوسيلة الأفضل، التي تناسب كلّ شخص، كي يحصل على ابتسامة جميلة
_ تجلّط الدم في اللثة نتيجة خطأ في التركيب أو سوء عناية.
_ التهابات في اللثة بسبب المادة اللاصقة للعدسات.
_ تجمّع بقايا الأكل في ثنايا وزوايا العدسات، مما يجعلها مكاناً ملائماً لنمو البكتيريا وتكاثرها.
_ تجمع الكلس والترسّبات حول العدسات.
_ تورّم في اللثة نتيجة سوء استخدام العدسات.
_ انتقال البكتيريا من الأسنان إلى الجهاز الهضمي والإصابة بأمراض مختلفة.
_ حدوث نزيف في اللثة ناتج عن عدم ثبات العدسات بشكل جيد. للحصول على ابتسامة جميلة، كونها لا تناسب الجميع، وتعتمد على مدى صحة الفم والأسنان، ومدى التزام الشخص بمتابعة الطبيب المختصّ والعناية الجيدة بالأسنان والالتزام بالعادات الغذائية الصحية للحفاظ على الابتسامة المرجوة.
ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات الدعائية والترويجية، واللجوء إلى أصحاب الاختصاص والخبرة من أجل اختيار الوسيلة الأفضل، التي تناسب كلّ شخص، كي يحصل على ابتسامة جميلة
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