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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مطالب الأطر الصحية بالرباط

مطالب الأطر الصحية بالرباط

الأحد 23 دجنبر 2018 - 17:52

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صابر الأحد 23 دجنبر 2018 - 20:43
انه قمة الانتهاز النقابي استغلال معاناة ضحايا الرضع
واستغلال معانات الممرضات المعتقلات
هل انتم بوقفتكم هاده تضامنتم مع عائلات الضحايا
ام تضامنتم مع الممرضات المعتقلات بسبب خطء طبي او تمريضي ادى الى الوفاة
انتم بوقفتكم هاته تصبون الزيت على النار وبوقفتكم هاده ضد الممرضات حبث ستعقدون الامور
انتم تنافقون الجمبع انتم تقولون مع اباء الضحايا كمواطنون ومع الممرضات اللواتي بفعلهن توفي الرضع نعم وزارة الصحة هي المسؤولة على كل افات القطاع ومعانات العاملين بالقطاع لكن اين انتم قبل الفضيحة ارحموا العمل النقابي يرحمكم الله شوهتوا العمل النقابي الشريف والي رشقات ليه اجي واسس نقابة ديروا خدمتكم واربطوا الحقوق بالواجبات رحمكم الله تحية لشرفاء القطاع وتحية للنقابات المناضلة
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