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كُتّاب وآراء
مسيرة ضد جريمة شمهروش
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - وطني الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:22
باسم المغاربة جميعا ،أتقدم بأحر التعازي لعائلة الضحيتين واعتدر باسم الشعب المغربي لشعب الدنمركي والنرويجي عما بدر من رموز الجهالة والوحشية اللدين لايمثل المجتمع المغربي بقيمه السمحة والانسانية .رغم الفقر والهشاشة.
2 - إيمان من كطالونيا الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:23
نحن كمغاربة محبين لجميع شعوب العالم نتبرأ من هذا الفعل الشنيع ؤلاءك الوحوش لا يمثلون لا شعب المغربي ولا المغرب ولا الإسلام.. وتحية لسيدة الاسكتلندية و اقول لها انتم شعوب متحضرة ومثقفة جدا وعلينا أن نتعلم منكم..
3 - Bravo الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:31
Bravo, trés bonne initiative, que dieu vous garde tous
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