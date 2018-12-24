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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عائلة ضحية الحريك بسلا

عائلة ضحية الحريك بسلا

الاثنين 24 دجنبر 2018 - 15:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 15:47
لماذا قام بالهجرة ماذا يريد من أوروبا
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-5
2 - إلى صاحب التعليق الأول الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:21
والو أ خويا غير قنط و بغا يجيب دويرة تما... واش الأخ عايش معانا اولا غير كاتفرج فالتلفزة المغربية ؟ إلا كنت أنا فالخمسينات من عمري مستعد و كانتمنى نحرگ يلا سمحات ليا الفرصة فما بالك بشاب صغير من دابا كايشوف الأفق مسدود ؟ واش كاتعرف باللي كاين ناس كاتجيهم 1000 درهم ثروة؟ واش فراسك كاين عائلات كايتغداو و كايتعشاو بگاميلا طالعة ب 20 درهم ؟ ماشي حيث موحشين فالخبز و المرقة و لكن حيث ماعندهمش !!! واش فراسك يلا مرضتي مرض خطير و ماعندكش فلوس راك غادي تموت ؟ واش فراسك باللي لي كايقرا فالمدرسة العمومية عندو حظوظ 10٪ فقط أنه يكمل دراسته و يلقى خدمة بشواهد ديالو ؟ واش عارف نسبة الهدر المدرسي ؟ واش عارف أن شقة فالدارالبيضاء تساوي راتب متوسط لمواطن مغربي ديال 26 سنة بينما شقة في باريس تساوي راتب 13 سنة ديال مواطن فرنسي؟ واش عارف شحال ميزانية الدفاع و ميزانية البلاط و ميزانية الصحة و التعليم؟ واش عارف شحال ديال الأموال المغربية المهربة بالخارج ؟ واش حتى نتا مافاراسكش؟
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4
3 - سعيد ولد الحاج الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:39
حي مولاي اسماعيل كل مرة كيفقد ولادو الله أرحموهم وراحمك اخويا عادل عزاء لخويا جلال
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