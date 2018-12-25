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كُتّاب وآراء
أمزازي ورهانات الجودة
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ابو انس ج- الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 12:53
احسن وزير للتربية و الجامعات منذ الاستقلال و هو رجل شهم ذكي بشوش خبير في العلوم و له تجربة مهمة كما انه و لله الحمد تدراك ضعفه في اللغة العربية مما كان له عظيم الاثر في نفوس العاءلات المغربية.. و السيد الوزير الجديد اعطى نفسا جديدا للمنظومة مبنية على الجان الثقني العلمي و تهميش كل ما هو ادبي غير نافع و ضار بالمجتمع و مستنزف للموارد المالية للبلد...و على السيد الوزير تشجيع التكوين المهني العملي التقني التكنولوجي و تشجيع التدريس بالانجليزية و لا شيء غير الانجليزية لكي نتواصل مع العالم اجمع و نضمن انفتاحا حقيقيا و ليس انفتاحا وهميا على لغة معينة لم تعد تنفع و الدليل ان ان افريقيا الانجلوفونية هي احسن حالا من البلدان الافرنجوفونية المتسمة بالتخلف و الفساد و الخراب و الحروب و الامراض و الفقر و الهجرة..
2 - parent d'un eleve الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 13:19
Mr le ministre nous attendons toujours le suivi que le délégué régional d'inezgane nous a promis concernant l'établissement privé moroccan school.
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