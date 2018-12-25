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كُتّاب وآراء
سياح أجانب وأمان المملكة
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 12:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - the most peaceful country الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 13:52
حبدا لو ان الشرطة السياحية تكثف المجهودات ديالها و اعاقب دوك الاوباش و الهماج اللي كيطيحو علينا الدل و تيشوهو الصورة ديال المغاربة ، و كيعتارضو سبيل السياح و كيقومو بإزعاجهم
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