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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سياح أجانب وأمان المملكة

سياح أجانب وأمان المملكة

الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 12:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - the most peaceful country الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 13:52
حبدا لو ان الشرطة السياحية تكثف المجهودات ديالها و اعاقب دوك الاوباش و الهماج اللي كيطيحو علينا الدل و تيشوهو الصورة ديال المغاربة ، و كيعتارضو سبيل السياح و كيقومو بإزعاجهم
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