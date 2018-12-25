24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/12/2018
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:27
|13:32
|16:06
|18:28
|19:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- فاجعة "إمليل".. لا مناص من تجفيف المنابع
- الصومال ينهي حياة مدبر تفجيرات بسيارات ملغومة
- "الكريسماس" يحرّر متهما بقتل زوجته في أستراليا
- هذه معطيات مثيرة عن رخص رحلات جوية طويلة
- هل يتخلى باريس سان جرمان عن مبابي أو نيمار؟
الإشادة بـ"جريمة شمهروش" تحيي نقاش العقوبات في القانون المغربي (5.00)
المغرب يُشدد المراقبة في منافذ العبور تحسباً لعودة "الدواعش" (5.00)
بنعبد القادر: امتحانات التوظيف تكرّس الشفافية والمساواة بين المغاربة (5.00)
- رفض مخبزة إعداد "حلوى رأس السنة" يثير جدلا على "فيسبوك" - (202)
- التفاصيل الكاملة لجريمة "عين الدياب" بالبيضاء .. غرام وغيرة ودماء - (74)
- عشرات النواب يطالبون العثماني بإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية - (73)
- بنكيران لمساندي حامي الدين: دابَا مخْلوعين من استدعاء محكمة؟ - (64)
- الفتيت: "جريمة شمهروش" إرهابية .. وجهات تنشر ثقافة اليأس - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طموح دريم ديمو تيم
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 14:42