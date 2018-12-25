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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأمن ومحاكمة حامي الدين

الأمن ومحاكمة حامي الدين

الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 12:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ولد زايو الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 12:49
ما لفت انتباهي في الفيديو هو ذاك الشخص الشامخ الذي مهنته ينظف الأحذية لك مني أخي الف تحية وبارك الله في رزقك الحلال. أما الباقي لا اتعاطف مع اي كان كرهت كل سياسي بعدما خاب أملنا مع هاذ أصحاب الْحاية أن موعدهم الإنتخابات .
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17
2 - مهاجر في ديار المهجر الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 12:58
الكل يريد استقلال القضاء وهذا غير وارد في بلدنا الحبيب والقوي يأكل الضعيف ولا يسعني أن أقول : الله يرحمنا ويرزق لنا جميعا حسن الخاتمة.
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3 - friouato الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 13:03
نزلوا بثقلهم ....
هذا يعني أن هناك فعل وإلا لما نزلوا بقتلهم
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2
4 - الزمر الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 13:12
السلام ، هل حامي الدين هو المهدي المنتظر ، و كما يقول المثل الروح عزيزة عند ربها ،و بعيدا عن السياسة أو غيرها هناك أسباب هو من يكون ورائها أحببنا ام كرهنا.
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5 - الكل سواسية امام القانون الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 13:22
من يكون هذا الشخص ليجتمع حشد غفير لمساندته تطبيقا للمثل العنصري انصر اخاك ظالما او مظلوما ان القضاء المغربي في اختبار صعب فان كان غير مذنب يجب التصريح ببراءته وان كان غير ذلك فمثله مثل اي شخص خالف القانون ويجب ان يأخذ جزاءه لتحقيق الامن القضاءي ومواساة الكل امام القانون فلنتظر ونرى واتمنى ان لايكون هناك تأثير على القضاء
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