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كُتّاب وآراء
محاكمة حامي الدين
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 18:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - Mage الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:12
من محاكمة الريف الى محاكمة بوعشرين والان حامي الدين وكانني اتابع مسلسل بعد مسلسل وابطاله المحامون
2 - hennou laraj الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:25
mouhi Eddine doit démissionner. on l'entoure comme s'il avait libéré la Palestine. c n'importe quoi,
3 - Marroquino الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:26
قتلوا عبد الله باها...
سجنوا توفيق بوعشرين...
وجاء دور حامي الدين...
ولا ندري من يأتي من بعد ؟؟؟
وأقول: إن هناك قوم في المغرب قتلوا ضمير الأمة المغربية، ومصوا دماء الأبرياء المغاربة، وكل ذلك بتواطؤ مع القضاة والمحامين والمقاولات وبعض السياسيين.....
وقبل أيام رأيت أشياء غريبة في المملكة المغربية فقلت مع نفسي:
هل المغاربة يرفضون الحضارة أم الحضارة ترفض المغاربة؟
أجيبوني أيها المغاربة الأحرار
سجنوا توفيق بوعشرين...
وجاء دور حامي الدين...
ولا ندري من يأتي من بعد ؟؟؟
وأقول: إن هناك قوم في المغرب قتلوا ضمير الأمة المغربية، ومصوا دماء الأبرياء المغاربة، وكل ذلك بتواطؤ مع القضاة والمحامين والمقاولات وبعض السياسيين.....
وقبل أيام رأيت أشياء غريبة في المملكة المغربية فقلت مع نفسي:
هل المغاربة يرفضون الحضارة أم الحضارة ترفض المغاربة؟
أجيبوني أيها المغاربة الأحرار
4 - hennou laraj الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:31
laissez la justice faire son travail au lieu de faire de l'intimidation.
5 - محماد الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:41
كلمة شهيد تحسب في الميزان المقبول لمن ضحوا من اجل استقرار الوطن وتحريره وليس العكس .اتقوا الله في هدا الوطن وكفى من اثارة النعرات وﻻ تظنون ان المغاربة كوانب ﻻ يفهمون.وعلى الصحافة ان ﻻ تاجج الوضع باعطائه اكثر من حجمه ﻻنه موضوع ﻻ يهم المغاربة كافة بقدر ما يهمهم مستقبل ابنائهم .وووو...
6 - باغي نعرف الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:47
سبحان الله العظيم..90 محامي والحزب الملتحي.. هؤلاء التماسيح والعفاريت يفهمون الدين على هواهم .... وفي حديث صحيح (((( انصر أخاك كان ظالما أو مظلوما ...))) يعني إن كان ظالم قم بتوجيهه وتنبيهه وبين له خطأه ووووو و ..لاتسانده و تدعمه و هو ظالم ... لماذا العنصرية في التعامل أيها المتأسلمون وياايها المحامون بطون الحرام لماذا لم يتكلم اي واحد منكم عن معتقلي الريف والفحم وووو اتعرفون ما السبب. ليس لأنهم بسطاء إنها حكمة الله ... الله مساندهم وسيجازيهم خير جزاء ... أما أنتم في الدانية تتملقون للوجهاء ونسيتم ملك العدل ... ****الله جل جلاله ***** ..و في الآخرة هاتوا برهانكم ستحاسبون حسابا عسيرا أيها المنافقون
7 - jawad الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:49
السلام عليكم ورحمه الله اي شيء لم يقتل شخص هؤلاء قتل المغاربه اجمعين بقرارات خاطئه نحن الذين جعلناهم اقوياء حتى اصبح يقتلون الضعيفه من ولا نقول الا ما يرضي ربنا حسبنا الله ونعم الوكي
8 - jawad الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:50
, السلام عليكم ورحمه الله هؤلاء لم يقتلوا رجلا واحدا القتل المغاربه اجمعين بقراراتهم الخاطئه لكن نحن الذين جعلنا من هم الرجال حتى اصبحوا يقتلون الضعيفه ولا نقول الا مايرضي ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل والى الله المشتكى
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