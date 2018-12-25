24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. فاجعة "إمليل".. لا مناص من تجفيف المنابع (5.00)

  2. الإشادة بـ"جريمة شمهروش" تحيي نقاش العقوبات في القانون المغربي (5.00)

  3. عشرات النواب يطالبون العثماني بإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية (5.00)

  4. المغرب يُشدد المراقبة في منافذ العبور تحسباً لعودة "الدواعش" (5.00)

  5. بنعبد القادر: امتحانات التوظيف تكرّس الشفافية والمساواة بين المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محاكمة حامي الدين

محاكمة حامي الدين

الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 18:08

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Mage الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:12
من محاكمة الريف الى محاكمة بوعشرين والان حامي الدين وكانني اتابع مسلسل بعد مسلسل وابطاله المحامون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - hennou laraj الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:25
mouhi Eddine doit démissionner. on l'entoure comme s'il avait libéré la Palestine. c n'importe quoi,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Marroquino الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:26
قتلوا عبد الله باها...
سجنوا توفيق بوعشرين...
وجاء دور حامي الدين...
ولا ندري من يأتي من بعد ؟؟؟
وأقول: إن هناك قوم في المغرب قتلوا ضمير الأمة المغربية، ومصوا دماء الأبرياء المغاربة، وكل ذلك بتواطؤ مع القضاة والمحامين والمقاولات وبعض السياسيين.....
وقبل أيام رأيت أشياء غريبة في المملكة المغربية فقلت مع نفسي:
هل المغاربة يرفضون الحضارة أم الحضارة ترفض المغاربة؟
أجيبوني أيها المغاربة الأحرار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - hennou laraj الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:31
laissez la justice faire son travail au lieu de faire de l'intimidation.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - محماد الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:41
كلمة شهيد تحسب في الميزان المقبول لمن ضحوا من اجل استقرار الوطن وتحريره وليس العكس .اتقوا الله في هدا الوطن وكفى من اثارة النعرات وﻻ تظنون ان المغاربة كوانب ﻻ يفهمون.وعلى الصحافة ان ﻻ تاجج الوضع باعطائه اكثر من حجمه ﻻنه موضوع ﻻ يهم المغاربة كافة بقدر ما يهمهم مستقبل ابنائهم .وووو...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - باغي نعرف الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:47
سبحان الله العظيم..90 محامي والحزب الملتحي.. هؤلاء التماسيح والعفاريت يفهمون الدين على هواهم .... وفي حديث صحيح (((( انصر أخاك كان ظالما أو مظلوما ...))) يعني إن كان ظالم قم بتوجيهه وتنبيهه وبين له خطأه ووووو و ..لاتسانده و تدعمه و هو ظالم ... لماذا العنصرية في التعامل أيها المتأسلمون وياايها المحامون بطون الحرام لماذا لم يتكلم اي واحد منكم عن معتقلي الريف والفحم وووو اتعرفون ما السبب. ليس لأنهم بسطاء إنها حكمة الله ... الله مساندهم وسيجازيهم خير جزاء ... أما أنتم في الدانية تتملقون للوجهاء ونسيتم ملك العدل ... ****الله جل جلاله ***** ..و في الآخرة هاتوا برهانكم ستحاسبون حسابا عسيرا أيها المنافقون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - jawad الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:49
السلام عليكم ورحمه الله اي شيء لم يقتل شخص هؤلاء قتل المغاربه اجمعين بقرارات خاطئه نحن الذين جعلناهم اقوياء حتى اصبح يقتلون الضعيفه من ولا نقول الا ما يرضي ربنا حسبنا الله ونعم الوكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - jawad الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:50
, السلام عليكم ورحمه الله هؤلاء لم يقتلوا رجلا واحدا القتل المغاربه اجمعين بقراراتهم الخاطئه لكن نحن الذين جعلنا من هم الرجال حتى اصبحوا يقتلون الضعيفه ولا نقول الا مايرضي ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل والى الله المشتكى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.