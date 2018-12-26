24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة (5.00)

  2. مطرح النفايات "مديونة" يقض مضجع الجمعيات البيئية بالدار البيضاء (5.00)

  3. رجال أتهمهم، في فاجعة المغاربة (5.00)

  4. إجراءات تسهّل إقامة الشغيلة الأجنبية في اليابان (5.00)

  5. عطلة السنة الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الاحتفال بالسنة الأمازيغية

الاحتفال بالسنة الأمازيغية

الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - dokalli الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:11
كاين واحد لحل ديرو الاحتفال بالسنة المغربية . حيت خاصنا سنة نحتفلو بالسنة الصحراوية و الريفية و لبضاوية و سوسية و وووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - ملاحظ الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:19
الاحتفال بهده هده السنة هو احتفال بالخرافات والاساطير لانها لا تستند على اي اساس صحيح هى خرافة وتزوير للتاريخ وسنستفيق يوما على اننا نعبد ونقدس الاوهام فقط هى تقويم غريغوري رومانى هجره الرومان ويريدوننا ان نحتفل به تخريف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.