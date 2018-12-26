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كُتّاب وآراء
الاحتفال بالسنة الأمازيغية
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 14:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - dokalli الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:11
كاين واحد لحل ديرو الاحتفال بالسنة المغربية . حيت خاصنا سنة نحتفلو بالسنة الصحراوية و الريفية و لبضاوية و سوسية و وووووو
2 - ملاحظ الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 15:19
الاحتفال بهده هده السنة هو احتفال بالخرافات والاساطير لانها لا تستند على اي اساس صحيح هى خرافة وتزوير للتاريخ وسنستفيق يوما على اننا نعبد ونقدس الاوهام فقط هى تقويم غريغوري رومانى هجره الرومان ويريدوننا ان نحتفل به تخريف
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