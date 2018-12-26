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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة يشجبون جريمة إمليل

مغاربة يشجبون جريمة إمليل

الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 23:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - jaafar الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 23:12
والله لمن المحزن والمؤسف ان تقع في بلدنا مثل هذه الجرائم والامر منه تضامننا مع ضحيتين اثنتبن ونرى كل يوم يقتل اخواننا ضلما وعدوانا في العراق وفلسطين وسوريا وليبيا وغيره ونحن ساكتين رجاءا تضامنو مع اخوانكم في جميع بقاع العالم
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2 - Rachid الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 23:14
السلام وبعد
الظلم ظلمات ...وما قع فی جبل توبقال لا مثیل له فی تاریخ البشریه اقول : عندما تبکی القلوب یسمو الوجدان الفتاتان الان مرتاحتان شهیدتان والعار والذل للانذال الشمایت..
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3 - المختار السوسي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 23:26
يجب على الحركة الامازيغية او اليسارية ... لايهم ..او اي

انشاء "مركز لمناهضة التطرف و الارهاب".. يضم هذا المركز ..

1- الحركة الامازيغية ..
2-ممثلي الاحزاب..
3-المثثقفين..
4-الفنانيين.

الخ الخ من الشخصيات العامة ..


دور هذا المركز ..واهدافه:

مراقبة الافكار المتطرفة التي تدور في المغرب .. و خصوصا افكار البواجدة و حركة التوحيد و الاصلاح .. و الحركات الاسلاموية الاخرى ..

اي المجتمع المدني سيكون "رقيب " على :
1- افكار التطرف في المجتمع .
2-المناهج الدراسية .
3-علاقات الحركات الاسلاموية بالجهات الخارجية ... كتركيا وقطر و التنظيم الدولي للاخوان االمفسدون..

4-منع الفتاوي المتطرفة ..
5-منغ شيوخ الوهابية من دخول المغرب..

6-دراسة سلوك المجتمع .. كصاحب المخبزة المتطرف ..
الخ الخ
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