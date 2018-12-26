24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/12/2018
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:28
|13:33
|16:07
|18:29
|19:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- هل يمكن أن يكون الجُبن هو السر لحياه أطول؟ .. هذا ما توصل إليه الباحثون!
- الشرطة تنقذ امرأة عالقة في السقف .. والسبب زينة "أعياد الميلاد"
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة
- مصدر رسمي: ضحية تفجير ليبيا ليست مغربية
- مبارك يواجه مرسي ويتهم "حماس" بإرسال مئات المسلحين إلى مصر
"مهاجرون أفارقة" يبيعون أعشابا جنسية قاتلة لعلاج "فحولة معطوبة" (5.00)
- رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة - (84)
- مخبزة تقبل بيع "حلويات بوناني" .. ومهنيون يرفضون الإساءة للقطاع - (80)
- تداعيات "جريمة شمهروش" .. كندا تحذّر مواطنيها من زيارة المغرب - (62)
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة - (61)
- الحكومة ترفض توظيف المجندين وتغلق "باب الاختيار" أمام الإناث - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة يشجبون جريمة إمليل
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 23:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - jaafar الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 23:12
والله لمن المحزن والمؤسف ان تقع في بلدنا مثل هذه الجرائم والامر منه تضامننا مع ضحيتين اثنتبن ونرى كل يوم يقتل اخواننا ضلما وعدوانا في العراق وفلسطين وسوريا وليبيا وغيره ونحن ساكتين رجاءا تضامنو مع اخوانكم في جميع بقاع العالم
2 - Rachid الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 23:14
السلام وبعد
الظلم ظلمات ...وما قع فی جبل توبقال لا مثیل له فی تاریخ البشریه اقول : عندما تبکی القلوب یسمو الوجدان الفتاتان الان مرتاحتان شهیدتان والعار والذل للانذال الشمایت..
الظلم ظلمات ...وما قع فی جبل توبقال لا مثیل له فی تاریخ البشریه اقول : عندما تبکی القلوب یسمو الوجدان الفتاتان الان مرتاحتان شهیدتان والعار والذل للانذال الشمایت..
3 - المختار السوسي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 23:26
يجب على الحركة الامازيغية او اليسارية ... لايهم ..او اي
انشاء "مركز لمناهضة التطرف و الارهاب".. يضم هذا المركز ..
1- الحركة الامازيغية ..
2-ممثلي الاحزاب..
3-المثثقفين..
4-الفنانيين.
الخ الخ من الشخصيات العامة ..
دور هذا المركز ..واهدافه:
مراقبة الافكار المتطرفة التي تدور في المغرب .. و خصوصا افكار البواجدة و حركة التوحيد و الاصلاح .. و الحركات الاسلاموية الاخرى ..
اي المجتمع المدني سيكون "رقيب " على :
1- افكار التطرف في المجتمع .
2-المناهج الدراسية .
3-علاقات الحركات الاسلاموية بالجهات الخارجية ... كتركيا وقطر و التنظيم الدولي للاخوان االمفسدون..
4-منع الفتاوي المتطرفة ..
5-منغ شيوخ الوهابية من دخول المغرب..
6-دراسة سلوك المجتمع .. كصاحب المخبزة المتطرف ..
الخ الخ
انشاء "مركز لمناهضة التطرف و الارهاب".. يضم هذا المركز ..
1- الحركة الامازيغية ..
2-ممثلي الاحزاب..
3-المثثقفين..
4-الفنانيين.
الخ الخ من الشخصيات العامة ..
دور هذا المركز ..واهدافه:
مراقبة الافكار المتطرفة التي تدور في المغرب .. و خصوصا افكار البواجدة و حركة التوحيد و الاصلاح .. و الحركات الاسلاموية الاخرى ..
اي المجتمع المدني سيكون "رقيب " على :
1- افكار التطرف في المجتمع .
2-المناهج الدراسية .
3-علاقات الحركات الاسلاموية بالجهات الخارجية ... كتركيا وقطر و التنظيم الدولي للاخوان االمفسدون..
4-منع الفتاوي المتطرفة ..
5-منغ شيوخ الوهابية من دخول المغرب..
6-دراسة سلوك المجتمع .. كصاحب المخبزة المتطرف ..
الخ الخ
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3