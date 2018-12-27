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كُتّاب وآراء
دقايقيّة والسترات الصفراء
الخميس 27 دجنبر 2018 - 10:02
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - لبابة الخميس 27 دجنبر 2018 - 11:29
تبرك الله على المغاربة فين ما مشاو دايرين النشاط هههه فجاو عليهم بعدة
2 - تطواني حر الخميس 27 دجنبر 2018 - 11:33
ههههههه المغاربة خالقين السعادة في كل مكان
4 - سعد الخميس 27 دجنبر 2018 - 11:40
محاولة إلهاء الشعب الفرنسي على طريقة المخزن ههه
5 - رامي الخميس 27 دجنبر 2018 - 11:50
لو كان المغاربة هم المحتجون لمنعوا اي عنصر اخر معهم بحجة التجسس وافساد الشكل النضالي لكن الشعب واعي مسرور خالي من العقد يرحب بكل دخيل
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