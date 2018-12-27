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كُتّاب وآراء
رفض بيع "حلويات بوناني"
الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - علي الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:18
نحن نأخد هذه الحلويات ليس للاحتفال بالنصاري لكن للاحتفال بيننا.
لكن حتي نكون منصفين لكل صاحب مخبزة الحق في عدم بيعها.
هذه هي الديمقراطية المغرب للجميع. فقط لا تكن تكفيريا ومرحبا بيك
لكن حتي نكون منصفين لكل صاحب مخبزة الحق في عدم بيعها.
هذه هي الديمقراطية المغرب للجميع. فقط لا تكن تكفيريا ومرحبا بيك
2 - ahmed ghali الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:19
كلاموا معقول وصاحب الاعلان تيقلب على البوز
3 - البوهالي الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:23
إن كان هو قد فعل ذلك وهي حريته فليس أنت أيضا أن تقول : لا يحق له أن يفعل ذلك... أنت لك حرية أن تعبر وهو ليست له حرية ولعلك أنت لن تنتبه لما خرج من فمك وهو أنك تتتكلم وتبرر وتعقب من أجل مصلحتك وتكثير مداخيلك ثم إن الرجل لما كتب ما كتب هو لم يقل لزبائنه أنا لا أبيع الكاطو والحلويات بل هو يبيع ذلك طوال أيام السنة ولكن ربط ما يليع بالبوناني وحلويات رأس السنة فهذا هو الذي ليس عنده ... وأحيانا يعقب المرء وينتقد وهو لم يفهم معنى الكلام الذي يعقب عليه
4 - Peace الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:24
الاحتفال بالراس السنة الميلادية و اكل الحلوى مع الاطفال ليس حراما و لكن القول بان المسيح "ابن الله" هو الحرام, اما توعية الاطفال بان المسيح ابن مريم عليهما السلام في ذكرى ميلاده بانه رسول الله و التذكير بحياته و ان النصرى يعتقدون كذا و المسلمون يعتقدون كذا, فهذا شيء جيد. نحن المسلمون لا نفرق بين الرسل.
5 - أمة محمد الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:26
ما شاء الله جزاك الله خيرا حرام في ديننا أن نحتفل بعيد النصارى فالتقو الله يا من تحاربون الإسلام دين الله ! حتى هم لا يحتفلون معنا رغم أنه مسموح لهم بذالك بركاكم من عقلية القطيع
6 - امينة الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:30
اتساءل لماذا الاعلان اذا رغب صاحب المحل في اغلاق محله لان له موقف من احتفالات راس السنة فليغلق دون اعلان ودون ابداء موقفه وهو حر في ذلك اما ان يكتب اعلانا يبين فيه رفضه للاحتفال بعيد النصارى فهو يسعى الى الفتنة اما الذين يبررون رفضهم للاحتفال لكون النصارى لا يحتفلون باعيادنا
نحن لانقتدي بهم بل نحن نبرهن على اننا متسامحون ونتعايش مع الكل نؤمن بجميع الانبياء والاحتفال في نهاية المطاف ماهو الا مناسبة تجمع الاحباب على حلوى وكؤوس شاي فما العيب في ذلك؟
نحن لانقتدي بهم بل نحن نبرهن على اننا متسامحون ونتعايش مع الكل نؤمن بجميع الانبياء والاحتفال في نهاية المطاف ماهو الا مناسبة تجمع الاحباب على حلوى وكؤوس شاي فما العيب في ذلك؟
7 - boubana الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:31
ولنقل ولنفرض ان بيع حلويات بون اني واعياد راس السنة ليست من موروثنا الاسلامي والثقافي ولكن ماذا عن بيع الخمور بكل انواعها وكذلك بيع التمور الإسرائيلية في شهر رمضان? عجبا بان ليكم غير الحلويات راس السنة
8 - ياسين الفكيكي الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:37
ايوا كمل الخير ديالك وقاطع ايضا الات العجين و الافران و القمح و الادوات والثلاجات ومواد الحلويات وقاطع بالمناسبة الحاسوب والهاتف والات الطبخ و المكيفات والثلاجات والتلفاز و قاطع ايضا الالبسة والمفروشات وادوات التنظيف و وسائل الراحة والحمامات والسيارات و القطارات و الطائرات و قاطع ايضا الاطباء والادوية وقاطع العلوم و الرياضيات و الفيزياء و الكيمياء بل قاطع حتى السبحة والسجادة وفرش المسجد وميكروفون الامام وطاقيته وقاطع كل صغيرة وكبيرة في حياتك لانها من صنع من تصفهم بالكفار وترفض الاحتفال معهم و سير البخاري وابن القيم وابن تيمية يصاوبو ليك الفران و يداويوك و يقريوك و يركبوك. الله يعطيكم العز اما الذل راكم فيه.
10 - مراد الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:45
ان تقذف بمبادىك عرض الحائط من أجل ربح في أعياد الميلاد وراء السنة ان دل على شيء فهو يدل على ضعف الإيمان وضعف القناعة الكاملة بدينك، تحية اسلامية الى مول الإعلان وكل المسلمين الأحرار معك.
11 - hmad الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:53
لا يجب الخلط هناك رفض و تحضير هناك محلات ترفض بدريعة الدين و الحقيقة أنها ليست لها الإمكانيات لتشغيل صانع حلويات لا يجب أن نعطي مهنة صانع لكل من هب و دب إدا كان سيأحد عجين الخبز و يطليه بالكربمة المعفنة من الأحسن أن يتخبأ وراء الدين لكي لا يمس صمعة محله
12 - إسماعيل الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:57
السلام عليكم معظم الناس الذين علقوا لا يعرفون الفرق بين احترام النصارى والإحتفال بأعيادهم لأن الإحتفال معهم حرام ولم يثبت عن أحد قبلنا فعله ومن يجيز هذا فل يعلم أن سيسأل عند الله عز وجل والأخ الذي قال نحتفل بالسنة الميلاديةونأكل الحلوى فقط ولا نقول إن عيسى ابن الله فهو سادج لأن النصارى تحتفل بميلاد الإلاه عيسى حسب زعمهم لأنهم لا يعرفون أن عيسى هو مجرد نبي يعني عنما نصنع صنيعهم نكون قد رضينا بهذا الأمر
13 - hhhhhh الخميس 27 دجنبر 2018 - 17:57
تعليق 5 ,,,,بركا من نفاق ؤالله ؤيحطو ليك حلوة من حلويات لبوناني حتى تسوط فيها.
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