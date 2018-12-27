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كُتّاب وآراء
اغتصاب طفلة مقابل دراهم
الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - الإعدام الخميس 27 دجنبر 2018 - 15:58
أسأل الله العظيم أن يهلك من يدافع عن عقوبة الإعدام وأن يحشرهم يوم الحساب في زمرة فرعون.... يسمون أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان وهم في الحقيقة مدافعين عن حقوق الشيطان.... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ)
2 - murad الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:02
J’ai decide’ I’ll y a longtemps de ne jamais faire venir mes enfants au Maroc
3 - علي الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:13
انتم السبب فلو كنتم تعدمون المغتصبين والقتلة لما
سمعنا هذه الكوارث
سمعنا هذه الكوارث
4 - مغربي كاعي الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:18
حلفت منبقا نجي لداك البلاد الزينة ديالكم
اللهم ان هدا منكر
لك الله يا وطني
اللهم ان هدا منكر
لك الله يا وطني
5 - Ahmed الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:21
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الفيديو جعلني استشيط غضباً، كيف لهؤلاء الجبناء المكبوتين سولت لهم أنفسهم فعلا هذا، من أبشع الجرائم جريمة الإغتصاب، أفظع من القتل في نظري، على الأقل ضحية القتل لا تعيش عذاباً نفسياً طيل حياتها.
6 - brahim الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:34
البعد عن الدين الإسلامي. هو سبب رئيسي في جميع المشاكل والجرائم والاغتصاب إلى غير ذلك.
7 - هيشام اكادير الخميس 27 دجنبر 2018 - 16:39
إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فأذكر قدرة الله عليك. الظلم له ند وليس له فؤاد. الظلم ظلمات يوم القيامة. يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. يا ظالم، هل قلبك تجمدت فيه مخافة الله، فأصبح يتلذذ بظلم العباد. يا ظالم، ألم تسأل نفسك يوماً ما عن سبب القسوة التي تجدها في قلبك والظلمة التي تعلو وجهك. يا ظالم، ألم تسأل نفسك لمإذا بطانتك لا تصدقك الأحاسيس. يا ظالم، ألم تجد في قلبك من أثر الظلم وحشة ونكرانا، أم هو التكبر والطغيان. يا ظالم، هل حاسبت نفسك يوما في ذات الله.
لا حول ولا قوة الا بالله اسأل الله العظيم حسن الخاتمة هادشي لي ولا كانسمعوه كايخلع بزاف راقبو اوليداتكوم ماتخليوهومش بوحدهوم راه بزاف هادشي والله حتى منين كانسمعو بحال هادشي رآه القلب كايتقطع والله واش هاد الناس مابقاش عندهوم العقل
لا حول ولا قوة الا بالله اسأل الله العظيم حسن الخاتمة هادشي لي ولا كانسمعوه كايخلع بزاف راقبو اوليداتكوم ماتخليوهومش بوحدهوم راه بزاف هادشي والله حتى منين كانسمعو بحال هادشي رآه القلب كايتقطع والله واش هاد الناس مابقاش عندهوم العقل
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