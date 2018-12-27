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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | موخاريق وزيادة الأجور

موخاريق وزيادة الأجور

الخميس 27 دجنبر 2018 - 22:54

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mourad slaoui الخميس 27 دجنبر 2018 - 23:36
مواقف جريئة في خدمة الطبقة العاملة هكذا عهدناكم
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-5
2 - أبو محمد ريان الخميس 27 دجنبر 2018 - 23:40
حكومة مستهترة بحقوق العمال الى الامام يا مخارق فالأمل كله في الاتحاد المغربي للشغل صوت الطبقة العمالية و بالمناسبة وهنئك على انتخابك عضوا في الاتحاد الدولي للنقابات منصة أخرى للدفاع عنا.
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3 - متتبع الخميس 27 دجنبر 2018 - 23:41
ما شنا حتى زيادة في الاجور . شنا الزيادة غير في الياجور..............
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7
4 - غريب في بلادي الخميس 27 دجنبر 2018 - 23:44
اقول للنقابة وللامناء كفى من الشفوي كل يوم تطلون علينا فيه تسوفون وتتوعدون وتترترون حتى ينقضي العام وهكذا دواليك لوكنتم فعلا نقابة ادعوا إلى اضراب مفتوح وطويل حتى تستجيب الحكومة وليست بحكومة على الاقل نسمع راينا للعالم ......
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