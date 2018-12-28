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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نصائح لمحاربة الشيخوخة

نصائح لمحاربة الشيخوخة

الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - kharkhoud الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:45
الشرف هو الشرف وخا تعيا متزوق وتنمق.هيهات ثم هيهات! كبرنا وكبرت علينا الدنيا وتكبرات..
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11
2 - محمد رايس الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:46
بنادم عطيه غير لفلوس...غادي يبقى حتى يلقى ربه....خالنا من التغدية.
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13
3 - fati الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:15
كيقول واحد المثل "الشيب يكذب وتكماش مايكذب"
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4 - خوك انا الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:20
لا أعرف أين توجد الفواكه و الخضر البيولوجية
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