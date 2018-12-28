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كُتّاب وآراء
نصائح لمحاربة الشيخوخة
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - kharkhoud الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:45
الشرف هو الشرف وخا تعيا متزوق وتنمق.هيهات ثم هيهات! كبرنا وكبرت علينا الدنيا وتكبرات..
2 - محمد رايس الجمعة 28 دجنبر 2018 - 21:46
بنادم عطيه غير لفلوس...غادي يبقى حتى يلقى ربه....خالنا من التغدية.
4 - خوك انا الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:20
لا أعرف أين توجد الفواكه و الخضر البيولوجية
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