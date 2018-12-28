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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مجلس بلدية المحمدية بلا رئيس

مجلس بلدية المحمدية بلا رئيس

الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيور ابن فضالة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:10
لا تستحق المحمدية كل هدا التخلف و الانحطاط ...حفر في الطرقات ازبال أزقة و شوارع رديئة ...حديقة امام محطة القطار مليئة بالازبال و اصبحت مزبلة . مستشفى مكتظ . لاسمير لم يحل مشكلها ...تلوت الهواء ....لاكورنيش اصبح مزبلة ..انعدام رؤية المحمدية كمدينة رائعة .
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2 - بني يخلف الجمعة 28 دجنبر 2018 - 15:15
اللوزيزية بني يخلف تعتبر متنفسا للمحمدية ...المرجوا انقاد هده الجماعة ....الاتجار في العقار العشوائي الكل متواطئ باشا قائد مقدمين شيوخ رشوة بالملايين لتفريخ الكاريانات ...اللهم اني قد بلغت ...جريمة ترتكب في بني يخلف ...ابطالها من يجب فيهم ان يطبق القانون ...
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