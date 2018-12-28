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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تعطيل آيات الجهاد

تعطيل آيات الجهاد

الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - م ن الجمعة 28 دجنبر 2018 - 16:59
يامن تريدون تعطيل آيات الله من القرآن الكريم هل تستطيعون تعطيل شروق الشمس ففعلو ان ستطعتم.
(؟)
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2 - طارق 004 الجمعة 28 دجنبر 2018 - 17:01
آيات الجهاد لا يعلم الناس معناها، فالجهاد لا يعني القتل بل الجهاد هو أنواع وأوصله بعض العلماء إلى 11 نوع منه جهاد النفس، وجهاد الوالدين ...
أما مسألة أيات الجهاد في القرأن هناك أسباب لنزولها وهي متعلقة بالفترة التي نزل فيها القرآن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل الكفار في زمانه فنزلت تلك الأيات
أما هادوا لي كي قتلوا الناس ولا كي ديرو بحال هكا لا صلة لهم بالدين الإسلامي وأكثرهم لم يتجاوز المستوى سادس ابتدائي للأسف
ها سمعت أن أستادا جامعيا قتل أحد أو أعد العلماء عبر العصور من ( البخاري ومسلم بت تيمية بن القيم وبن حجر والقائمة طويلة) الله يهدي ما خلق
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