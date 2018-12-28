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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عائلة "المذبوحة" بإفران

عائلة "المذبوحة" بإفران

الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - حذاري يا شعب المقاومة الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:41
حسبنا الله و نعم الوكيل،و إنا لله و إنا إليه راجعون،و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون،و الله المستعان، و الشعب صامت صمت القبور و صورة الوطن تتلطخ بالدماء و العار،و الصبر يا عمي مفتاح الفرج و جلب للخير و البديل.
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2 - مواطن ملضي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:42
الله اخرجنا من دار العيب بلا عيب والله ارحمها
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3 - majido الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:43
لا حولة ولا قوة إلا بالله كاتجي غير في درويش خاص إعدام لهاد المجرمين
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4 - aziz الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:49
الله يرحمها ويغفر لها يارب
لا حول ولا قوة الا بي الله يارب الطف بنا واختم لنا بي الحسنات وابعدنا عن الدم الحرام يارب لطفك ورحمتك يارب يارب يارب سلم سلم سلم.
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5 - زكرياء المغربي الجمعة 28 دجنبر 2018 - 22:50
يجب الحكم بالإعدام الإعدام ثم الإعدام على المتهم وفرض عقوبات صارمة ضد منظمات حقوق الانسان التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام
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