أوجار وتكوين المحاميين

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كُتّاب وآراء
أوجار وتكوين المحاميين
السبت 29 دجنبر 2018 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - EL ACHHAB السبت 29 دجنبر 2018 - 16:24
Je propose de réviser la loi régissant le métier d'avocat, pour permettre aux grandes compétences marocaines retraitées, titulaires de doctorat en droit et de formations de haut niveau à l'international et au national, à l'issu de leurs cursus de formations continues et de leur grande expérience..., en vue d'enrichir ce grand métier de justice.
2 - المحاماة وأساتدة القانون السبت 29 دجنبر 2018 - 16:29
لا يمكن تطوير قطاع المحاماة بدون تطوير تدريس القانون في كليات الحقوق ...لم يعد مقبولا أن تكون كليات الحقوق هي المشتل الذي يزود قطاعات هامة في الدولة وفي المهن الحرة بالأطر التي تحتاجها وفي نفس الوقت يثم تغيب جودة المعرفة القانونية التي تلقن بهذه الكليات ... ولهذا أصبح من اللازم فتح مهنة المحاماة في وجه أساتذة القانون حتي يتم تمكين هؤلاء من المزاوجة بين الجانب الفقهي والجانب التطبيقي في الدراسات القانونية وبالمثل يجب فتح كليات الحقوق في وجه المحامون الحاملين للدكتواره في القانون وأن تعطى لهم الأولولية في التوظيف في المناصب المفتوحة للأساتدة القانون الخاص ...هكذا يتحقق بالفعل انفتاح كليات الحقوق على محيطها الاقتصادي والاجتماعي ...فالمعلومات التي يمكن أن يتلقاها المحامي المتمرن في فترة التكوين يمكن ان يختصر جزءا كبيرا منها لو ثم تدريسه القانون من طرف أستاذ جامعي وفي نفس الوقت محامي إذ سيزوده بالمعلومات النظرية والتطبيقية في نفس الوقت ...وهو أمر غير متاح حاليا ...ولهذا يجب تعديل قانون المحاماة في هذا الاتجاه
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