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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ساكنة وجدة وأحداث 2018

ساكنة وجدة وأحداث 2018

الأحد 30 دجنبر 2018 - 15:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رشيد الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:55
أهم حدث هو اننا على أبواب 2019 ولازلت الأمية والجهل يعشعش فينا حتى النغاع.
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2 - بن عمر الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:55
اهم حدث هذه السنة هي الطريقة الحضارية للمقاطعة الناجحة التي تكلمت عليها الصحافة العالمية . خليه يريب وخليها تقاقي وإنشاء الله هذه السنة يجب مقاطعة المستشفيات وكلها يموت في داروا (خليه يموت )
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