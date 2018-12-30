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كُتّاب وآراء
ساكنة وجدة وأحداث 2018
الأحد 30 دجنبر 2018 - 15:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - رشيد الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:55
أهم حدث هو اننا على أبواب 2019 ولازلت الأمية والجهل يعشعش فينا حتى النغاع.
2 - بن عمر الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:55
اهم حدث هذه السنة هي الطريقة الحضارية للمقاطعة الناجحة التي تكلمت عليها الصحافة العالمية . خليه يريب وخليها تقاقي وإنشاء الله هذه السنة يجب مقاطعة المستشفيات وكلها يموت في داروا (خليه يموت )
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