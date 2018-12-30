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كُتّاب وآراء
ساحة المأكولات الشعبية ببركان
الأحد 30 دجنبر 2018 - 17:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - علال كبور الأحد 30 دجنبر 2018 - 17:56
مشاريع عملاقة لطناجير الببوش وكراريس الخضر والفواكه والبسارة يحضر انطلاقتها كبار المسؤولين مع التطبيل والتهليل بمشاريع الرخاء والنماء ليس فقط في بركان بل هذه الموضة انتقلت الى مختلف الحواضر .
والله انه الزمن البءيس
والله انه الزمن البءيس
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