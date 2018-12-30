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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ساحة المأكولات الشعبية ببركان

ساحة المأكولات الشعبية ببركان

الأحد 30 دجنبر 2018 - 17:30

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1 - علال كبور الأحد 30 دجنبر 2018 - 17:56
مشاريع عملاقة لطناجير الببوش وكراريس الخضر والفواكه والبسارة يحضر انطلاقتها كبار المسؤولين مع التطبيل والتهليل بمشاريع الرخاء والنماء ليس فقط في بركان بل هذه الموضة انتقلت الى مختلف الحواضر .
والله انه الزمن البءيس
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