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كُتّاب وآراء
عائلة في الشارع بعين حرودة
الأحد 30 دجنبر 2018 - 13:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - hassia الأحد 30 دجنبر 2018 - 13:14
il est Mme elhakaoui,faut rloger cette famille on ne peut laisser dans la rue c,esst inhumain
2 - فاعل خير الأحد 30 دجنبر 2018 - 13:21
اللي يعرف ارقام التواصل معاهم يرسل الرقم ساتكفل بما استطيع ... لوجه الله تعالى.
3 - ععلنبكااتاا الأحد 30 دجنبر 2018 - 13:35
أين هي جمعيات حقوق الإنسان والطفل والمرأة وجمعيات الكرامة الإنسانية
4 - خالد.ف الأحد 30 دجنبر 2018 - 13:37
من أمر بهدم كوخ هذه العائلة فليتبوأ مقعدا من النار ** ألم يعلم بأن الله يرى ** قمة الظلم و الإستبداد أن تترك عائلة كهاته بلا مؤوى ! اللهم عليك بالظالمين !
5 - المطّلع الأحد 30 دجنبر 2018 - 13:40
اين انت يا عمر بن الخطاب من فاقة المسلمين؟......
6 - مغربي قح أصيل الأحد 30 دجنبر 2018 - 13:40
الواجب الذي يفرض نفسه في هاده البلاد ...الذي لا يعرف و لا يستطيع التسيير وجب عليه الإنسحاب و اعطاء الفرصة لمن يعرفون معنى المواطنة و الحقوق و الإنصاف. . أموال تصرف و صرفت في المصالح الاجتماعية و محاربة دور الصفيح نهبت و فرقت على من لا يستحق و النتيجة أمامكم و لن تكون الأخيرة. . الله يرحم الوالدين على كل متسلط على حقوق الناس أن ينسحب و يرجع الأموال لأهلها. Y EN A MARRRRRE DE CETTE SITUATION.
8 - لهيب الأحد 30 دجنبر 2018 - 13:49
بالله عليكم ما هذه الثقافة التي أصبحنا نؤسس لها ؟ الفنانون يستغيثون بالملك والمرضى يستعطفون الملك والمشردون يتوسلون الى الملك ...وكل من ضاقت به أيامه يتوجه الى الملك . أين الأهل ؟ أين الجيران ؟ أين الجمعيات ؟ أين المنتخبون ؟
أرجوكم لنتوجه الى الله ونعمل قدر المستطاع ونقنع بما هيأ الله لنا من نصيب . لا للريع ولا للتواكل ولا للاستغلال . ضعفاء المغرب وفقراؤه كثيرون لكن كثير منهم شرفاء ومتعففون . فلنؤسس للعمل والحركة لا للاستجداء والكسل .
أرجوكم لنتوجه الى الله ونعمل قدر المستطاع ونقنع بما هيأ الله لنا من نصيب . لا للريع ولا للتواكل ولا للاستغلال . ضعفاء المغرب وفقراؤه كثيرون لكن كثير منهم شرفاء ومتعففون . فلنؤسس للعمل والحركة لا للاستجداء والكسل .
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