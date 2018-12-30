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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قصة حرق رضيعين بالخميسات

قصة حرق رضيعين بالخميسات

الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ayoub الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:10
نسألك اللطف يا ربي في السنوات المقبلة فان حسابنا عسير بما نقترفه في حق انفسنا و في حق الانسانية.. لا اله الا الله
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2 - فؤاد الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:10
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ان هدا منكر
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3 - هشام أمريكا الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:13
انا صافي تعقدت من أخبار المغرب. العجب ماكاين مايفرح...
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4 - موحا الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:17
لاحول ولاقوه الا بالله المغرب مشا بحلو ونطلب من الشرطة القبض علي المجرمين ونطلب استقالة الحكومة التي كثر القتل في عهدها
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5 - مغربية صحراوية بكل فخر الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:18
خوتي البركة في راسكم الإنسانية مشات عند الله و ما بقى ما يعجب في هاد الدنيا يا رب كيفاش نوقفو امامك يوم الحساب يا رب استرنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض عليك لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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6 - أسية الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:25
سلام عليكم. غريب هد أمر الله يلطف بينا. أمر كيشبه لى ديك حرائق غريبة فى مصر
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7 - الهاشمي الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:29
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، أهكذا أصبحت الأم فحتى الحيوانات تكافح للحفاظ على أطفالها، دائما أناشد الدولة بتغيير القوانين وعدم المساءلة القانونية والإعلام في توعية النساء بعدم فعل أي جرم في حق أطفالهن رغم وجود علاقة غير شرعية وأنه سيتم التكفل بهم إما عن طريق جمعيات خيرية أو ما توفره الدولة من مراكز، وأن العملية ستتم بكامل السرية.
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8 - محمد الزموري الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:30
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أي نوع هذا من البشر أم هم على هيئة بشر وبداخلهم وحوش لا يسلم من بطشها حتى الرضع الذين لا ذنب لهم إلا أنهم أتوا إلى الدنيا بأيديهم البيضاء لكن حظهم المتعكر رماهم بين مخالب الوحوش التي لا ترحم رحمهم الله وأسكنهم فسيح الجنان أليس الإعدام هو الجزاء الأمثل لهلاء الأوغاد ولكم واسع النظر.
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9 - عبدالله الأحد 30 دجنبر 2018 - 16:51
عيش نهار تسمع اخبار ، هادا ما بقاش مغرب ولى بادية متوحشة واصلح عالم الجهل والامية.
سبحان الله عندما غادرت المغرب كنتي تا تسمع لهجة اخرى ديال اولاد المدن او دابا ما كاين غير هاو هاو او الدماغ فيه حجرة ديال التكلاخ .
ماذا هاذا ؟ خودو شاحنات غير قابلة للاستعمال وحولوهم كمكتبات او عمروهوم بالكتب باش هاذ القوم يتبلى بالقراءة او ديروها في الأحياء الشعبية او خدمو واحد فيها اي قبلها باش ما يحرقوهاش هاد الهماج .
راه المغرب ولى تا يقطع في القلب والآتي لا يخبر بالخير، سبحان الله العظيم من نهار كثرو هاد الجماعات الخوانجية والمغاربة تكلخو مزيان وفِي القريب اكثر من النصف ديال المغرب غادي يولي داعشي مافيهاش اللعب.
قاطعو الخوانجية ياناس راهم اكبر كارثة عرفها العصر الحالي يومنا هاذا راهم غادين يدمرونكم ويدمرون مستقبل ابناءكم.
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