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كُتّاب وآراء
مغاربة واحتفالات بوناني
الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - لا اله الا الله محمد رسول الله الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:39
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيل
ٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا
مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ
ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
ٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا
مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ
ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ
فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
2 - خالد الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:44
العالم بأكمله يحتفل برأس السنة كاحتفال مدني و ليس ديني ، كما هو الشأن بالنسبة لرأس السنة الامازيغية عند الامازيغ و باقي التقويمات التاريخية عند الشعوب الاخرى .
اما عيد ميلاد المسيح الذي هو عيد ديني فتاريخه هو 25 دجنبر و ليس رأس السنة !
هذا بغض النظر عن التاريخ الحقيقي لمولد المسيح.
اما عيد ميلاد المسيح الذي هو عيد ديني فتاريخه هو 25 دجنبر و ليس رأس السنة !
هذا بغض النظر عن التاريخ الحقيقي لمولد المسيح.
3 - محمد الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:50
اللهم وحد كلمة المسلمين في كل مكان و انصرهم يا رب العالمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين و أذل الشرك و المشركين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين و أذل الشرك و المشركين
4 - simo danmark الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:51
نعم نحن المغاربة شعب مسالم.نحب التعايش مع الآخر لكن لكن لكن لا ان نشاطرهم ديانتهم ومعتقداتهم.لكم دينكم والي دين...نحن هنا بالدانمارك نكافح ونجاهد بتعريف ديننا الحنيف وقيم واخلاق نبينا محمد (ص) حتى احبه جيل واسع من الاسكندناف ولله الحمد....وبعض اخواننا في المغرب يشقون ليسعدون ويرضون النصارى ....الله المستعان...حبد لو استغلو هده الفترة التي يزور فيها السياح المغرب بكثرة بالتعريف بالإسلام وبسيرة خير الخلق....لا بالمشاركة في المعصية ....
5 - جونيمار الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:52
بالمنطق لانبي ولا بشر عرف يوم ازداد فيه اوليديه من يقل لهم ازددت يوم كذا واذا احتفل فهو يحتفل مع اشخاص جدد لذلك وجب الابتعاد عن الحساب بزيادة نبي واتباع القمر في الحساب الذي خلقه الله ومستمر وكل يوم جديد على العمل شهيد وليس يوم قديم هو مثل اليوم وسحاب الامس ليس هو اليوم
6 - خالد الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:54
بغظ النظر عن شرعية الاحتفال به أو لا مع أنني أؤيد عدم الاحتفال به.هل يجوز الاحتفال بمولد نبي من أنبياء الله بشرب الخمر والسهر في الاستماع الى الاغاني والموسيقى وترك الصلاة ووووو؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
7 - الحسين الأحد 30 دجنبر 2018 - 20:56
انظر إلى التبعية العامية للغرب النصارى يحتفلون بأعيادهم اشنو دخلنا حنا واذا كان بعض المغاربة يحتفلون معهم بأعيادهم نسألهم هذا السؤال
هل النصارى واليهود يحتفلون معنا باعيادنا السنة الهجرية والعيدين الفطر والأضحى الجواب لا .
انظرو إلى الأديان الوضعية الأخرى مثل البودية والهنود والصينين لا يحتفلون بأعياد النصارى ولا رأس السنة الميلادية لهم طقوسهم الخاصة بهم. انها انهزام الغزو الفكري بكل امتياز.
.
هل النصارى واليهود يحتفلون معنا باعيادنا السنة الهجرية والعيدين الفطر والأضحى الجواب لا .
انظرو إلى الأديان الوضعية الأخرى مثل البودية والهنود والصينين لا يحتفلون بأعياد النصارى ولا رأس السنة الميلادية لهم طقوسهم الخاصة بهم. انها انهزام الغزو الفكري بكل امتياز.
.
8 - Hanane Y الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:00
لي بغا يحتفل يحتااااافل بالحق مينساش يحتفل حتى مع اليهود و الهندوس...الخ وشكرااا
9 - محمد فكري الشرقاوي الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:01
الأعياد عند المسلمين ثلاثة :عيد الاضحى،عيد الفطر وعيد الأسبوع ألا و هو الجمعة...غير ذلك فهناك احتفالات مسموح بها كالزفاف و قدوم المولود و الحصول على عمل..الخ بشرط أن لا يكرر حتى يصبح عيدا،حين إذن يصبح محرما.انتهى
10 - سعيد برادة الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:01
نعم الإحتفال بمولد سيدنا عيسى نبي الله لأننا نؤمن بالله ورسله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره،كيف أننا نؤمن بالرسل ولا نحتفل ما هذا يا هذا
11 - حسن المغترب الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:02
الاحتفال بالسنة الهجرية حلال، و بالسنة الامازيغية حرام و الملادية حرام،.؟؟؟....
«مالَكم كيف تفكرون...
احتفلوا لعله يروح عن انفسكم من الفساد و القهرة التي يعيشها كل المواطنين يوما بعد يوم
«مالَكم كيف تفكرون...
احتفلوا لعله يروح عن انفسكم من الفساد و القهرة التي يعيشها كل المواطنين يوما بعد يوم
12 - متابع الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:03
النصارى تقلدهم في كل دقيقة بل في كل ثانية من حياتك يلى فيك النفاخة ديال الدين اترك الكسوة اللي على ظهرك والتيلفون والسيارة والتلفزةو..... كلشي ديالهم جيتي حتى راس العام عاد بان ليك نصراني باش كانتعاملو في الحياة اليومية بالهجري ولا بالميلادي. هاد الناس كيفكروني بحال باءعة الهوا تبيع جسدها للجميع واياك ثم اياك ان تنعتها بالقح....
13 - السلام عليكم ورحمة الله الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:04
منين يحتافلو النصارى بعيد المولد النبوي
نتافقو حتى حنا بعيد رأس السنة
أو عيد ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام بطريقتنا ماشي بطريقتهم .
وبتوجيهات ماشي بتوقيتهم. لأن اللي جانا فالقرآن الكريم تايوضح أن مولد المسيح كان فموسم الثمور.
قال تعالى (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك ربا جنبا ) و الثمار نافعة جدا للمرأة الحديثة الإنجاب .
واش من ثمر كاين فراس السنة؟؟،
علاوة على أن حتى الاحتفال بالمولدوالنبوي النبوي فيه خلاف بين العلماء فبالاحرى الاحتفال بالمسيح عليه ونبينا الصلاة والسلام
نتافقو حتى حنا بعيد رأس السنة
أو عيد ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام بطريقتنا ماشي بطريقتهم .
وبتوجيهات ماشي بتوقيتهم. لأن اللي جانا فالقرآن الكريم تايوضح أن مولد المسيح كان فموسم الثمور.
قال تعالى (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك ربا جنبا ) و الثمار نافعة جدا للمرأة الحديثة الإنجاب .
واش من ثمر كاين فراس السنة؟؟،
علاوة على أن حتى الاحتفال بالمولدوالنبوي النبوي فيه خلاف بين العلماء فبالاحرى الاحتفال بالمسيح عليه ونبينا الصلاة والسلام
14 - بودواهي الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:07
من لا يريد أن يحتفل برأس السنة الميلادية هو شأنه و لا يوجد من يفكر حتى التفكير أن يرغمه على الإحتفال به ....
القضية الكبرى و المشكل الفضيع هو أن مثل هؤلاء لا يفكرون بنفس الطريقة عندما يريد شخص آخر أن يحتفل برأس هده السنة و يحاولون أن يمنعوه أو يهددوه أو حتى يكفروه ليقتلوه. ...
أنهم شموليون تكفيريون حتى النخاع و بدلك وجب قيام الدولة بالواجب اتجاههم ....
القضية الكبرى و المشكل الفضيع هو أن مثل هؤلاء لا يفكرون بنفس الطريقة عندما يريد شخص آخر أن يحتفل برأس هده السنة و يحاولون أن يمنعوه أو يهددوه أو حتى يكفروه ليقتلوه. ...
أنهم شموليون تكفيريون حتى النخاع و بدلك وجب قيام الدولة بالواجب اتجاههم ....
15 - Peace الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:10
بصراحة اجدادنا لم يعودونا بالاحتفال براس السنة الميلادية و لكن الوقت تغير و العالم باسره اصبح كله يحتفل به. و انا شخصيا تعودت على الاحتفال مع النصارى باعيادهم و هم باعيادنا, لان جيرارننا في المغرب كانوا نصارى و يهودا و كانت جارتنا كاترين عندما كنت طفلة تحضر لي دائما هديا من باريس و الحلويات, سواء في اعياد المسلمين كعاشوراء او ر اس السنة الميلادية و كانت تشتغل في الصيدلية فكانت تعتني بي جيدا من الناحية الصحية و تعطي لامي النصائح كيف عليها ان تتعامل معي تربويا و جيراننا اليهود كانوا يتكلمون مع امي عني كثيرا, و امي و ابي ايضا رغم انهما اميين فهما كانا متفتحين جدا. و لذلك لما هاجرت لالمانيا, اذا استدعوني النصارى للاحتفال معهم فلا ارفض الا ناذرا و هم ايضا يحتفلون معي, حتى ان صديقة لي المانية كانت تقوم ببعض الاعمال عوضا عني في رمضان, لانها كانت تظن اني منهكة بالصيام. هم يعرفون انني مسلمة و يحضرون اكلا خالي من الخنزير و الكحول. و حتى امي الامية احتفلت معهم بعيد ميلاد المسيح و السنة الميلادية الجديدة, ر غم انها تقليدية جدا و لبست تكشيطا و انا لبست قفطانا, و هم يعرفون جيدا اننا مسلمتين.
16 - Gabriel sadik from Belgium الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:12
.الله العضيم إدا استجوبت كل هذا الشباب ماهي السنة الهجرية الان التي نعيش عليها أكيد العشرات بل الآلاف لم يعطوني الجواب.
17 - الدكالي الأحد 30 دجنبر 2018 - 21:22
شكرا لهسبريس ورغم محاورتها لخمسة اشخاص فقط الا انها تعطيك فكرة عن مدى كيف كان مغاربة الماضي اي اباؤنا واجدادنا اي الذي يبلغون من العمر الستينات والسبعينات اكثر تسامحا وقبولا للاخر ولاعياده . يحتفلون بها دون خجل او توثر او تشنج بينما مواطنين شباب الذي حاورتهم هسبريس كلهم مثوترين وضد اي كلام عن الاحتفال بل انهم ضد الاحتفال لانهم مسلمون . وكان الاسلام يمنعهم من الاحتفال باعياد الديانات الاخرى .هذا هو التطرف وتغلغل التطرف والتزمت الذي اصبح ساري المفعول في اوساط المغاربة . كيف لشاب ولد وشب في اواخر القرن العشرين او الواحد والعشرين هو اكثر تخلفا وتزمتا وعبوسا من جيل سنه بلغ الستين والسبعين . لهذا ففعلا التزمت والتكفير والتطرف اصاب الاجيال الحديثة رغم ان لباسهم وطريقة تفكيرهم اي يريدون التوفر على سيارة وعلى مسكن يتوفر على كل الاوصاف الحديثة الا ان "المخ" الحاملين له هو متحجر ومتشدد وله 15 قرن من الاقدمية
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