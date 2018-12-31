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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عربدة ليلة رأس السنة

عربدة ليلة رأس السنة

الاثنين 31 دجنبر 2018 - 20:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمود الاثنين 31 دجنبر 2018 - 20:41
نسأل الله الهداية وطريق الرشاد لشبابنا
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25
2 - l'ami الاثنين 31 دجنبر 2018 - 20:43
ديما الآخر لي فيه ديفو ديما الآخر لي كيسكر لي كيسرق لي كيزني شعب منافق في دربك الاضربك شي واحد مشهدوش ليك جيرانك.
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12
3 - مغربي الاثنين 31 دجنبر 2018 - 20:46
الحمد لله على نعمة الإسلام شفوا الرحمة والسكينة في أعياد المسلمين والانحلال الأخلاقي و العربدة والكلام الفاحش في أعياد النصاري
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11
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