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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأمن ليلة "بوناني" بأكادير

الأمن ليلة "بوناني" بأكادير

الاثنين 31 دجنبر 2018 - 19:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - eche الاثنين 31 دجنبر 2018 - 21:14
الهم احفظ رجال أمننا ووطننا ٠اللدين يسهرون على أمن هذا البلد٠
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2 - N.H الاثنين 31 دجنبر 2018 - 21:29
مبقاتش في تصاور لمحروقين كون كنتو هدشي كديروه على طول السنة ميوقعوش هاد الجرائم المقززة
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1
3 - اش نزيدو على التدريبات الاثنين 31 دجنبر 2018 - 21:33
ها البوليس ها البوليسات ها الجدارميه ها العسكر ها المخازنية ها حدر .ها و ها.... والامان والامن الله يجيب. يخخخخخ
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4 - مريم الاثنين 31 دجنبر 2018 - 21:36
شكرا لرجال الأمن....لكن أتساءل لماذا المغرب لا يقيم إحتفالات بالشهب الإصطناعية و الألعاب النارية متل دبي ولبنان وتونس وقطر الخ مثل هاته الأشياء تجلب السياح.
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