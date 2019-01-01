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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صخب العام الجديد بالبيضاء

صخب العام الجديد بالبيضاء

الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:14

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:24
العالم يحتفل بالعام الجديد بفرح وسرور وطمأنينة والاحتفال مع بعضهم البعض والبعض من الشعب المغربي يقوم بعكس ذلك في خياله سوى السكر العلني وتخريب السيارات والتعدي على ممتلكات عامة والسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض مع تحياتي لرجال ونساء الأمن الوطني وعناصر الدرك الملكي الذين سهرو على تأمين إحتفالات رأس السنة 2019 كل عام وانتم بخير
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23
2 - مصطفى الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:30
تحية خالصة لرجال الأمن الوطني على المجهودات المبذولة لمحاربة آفة العربدة والفوضى بالشارع العام . نتمنى تشديد العقوبات مع الاعمال الشاقة في حق كل من سولت له نفسه خلق البلبلة وعدم احترام القانون ومحاولة ايداء الغير .
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23
3 - ولد البادية الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:32
بداية سنة موفقة للجميع ، أحسن ما قمت به البارحة هو أنني افسدت جهاز التلفاز و تناولت العشاء مع العائلة و الوليدات ، توضأت و صليت ما شاء اللّٰه و اخدت السبحة بيدي على فراشي و عندما استيقظت للفجر و جدت تاريخ جديد بهاتفي ، أؤمن بتاريخ ميلاد عيسى عليه السلام ، لكن لا احتفل به
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33
4 - محمد الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:34
هنا في أوربا تمر الاحتفالات في جو هاديء رغم حرية و كترة الخمور. لكن في بلدنا المصاءب و الجراءم لا تعد و لا تحصى. اننا بلد مسلم الله يفضحنا.
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10
5 - habib الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:34
أليس في هدا دليل على أن الاحتفال برأس السنة حررررررام.
ولي قال لا. غير خدموا عقلكم. الامور واضحة.
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6 - حطاب الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:36
الاحتفال برأس السنة حرام مطلق حرامممم
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4
7 - كاتب الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:37
هذه حقيقة محبي الحداثيين والمتقدمين والمتنورين في إفساد المادة والروح، يجب على الجميع التوبة فإن الله يبدل السيئات إلى حسنات ويحب التوابين ويدخلهم إلى دار السعادة والنعيم الأبدي، فالعمر يجري بسرعة لكي ندخل الجنة بسرعة٠
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4
8 - مغربي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:41
لا ندري هل هذا يسمى بـ "البون ناني" أي Bonne Année أم يسمى
Mauvaise Année الله يعفو أوصافي
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8
9 - عبو الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:41
عجبا لقوم تناسلت همومهم فحولوها بالغباء أفراحا. كسوا فقرهم غنى مستعارا. ليت المظهر كان متاحا
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10 - خليلوفيتش الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:42
هادا هو البوناني ولا بلاش المهم الأمة مشات و صافي هادشي اللي فهمتو شكون السبب واش هادشي اللي وصلنا لو من الإنحطاط كان مخطط له ها هادشي اللي بغيت نعرف.
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11 - من لبنى إلى السيد habib الثلاثاء 01 يناير 2019 - 11:52
الغلط و الحرام و المصيبة و المعضلة هي المفاهيم المغلوطة للاحتفال عند بعض المغاربة... هاد النوع عندهم كلشي بالجهالة : العرس.. عيد الميلاد.. صامدي صوار.. بون آني... كلشي بالسكرة و الحشيش و التعربيطة و الضرب و المدابزة.. علاش لخرين تايحتافلو بلا صداع رغم أن المناسبة واحدة!؟ المشكل ماشي فالمناسبة المشكل هو أننا ماتانعرفوش نديرو الحدود لراسنا.. كلشي عندنا فايت القياس.. للأسف..
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12 - hassia الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:02
لاأفهم لمادا المغاربة عزيز علهم السكرة والنشاط بالسيارة.الكلاخ,كاين الطاكسيات أو تكليف سائق لا يسكر بالسياقة.فى أوروبا هده مهنة تتصل بسائق عبر الهاتف وتصل بيتك فى أمان بمقابل متواضع
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0
13 - خريبكي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:03
هي مسألة تجارية اخترعها أصحاب رؤوس الأموال و دليل ان البابا الكنسية صرح و قال ان رأس السنة و الاحتفال بها خرافة
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14 - ملاكم الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:10
6 رجال شرطة و ما قادرينش يتحكموا فواحد هههه ها ضعف التكوين و البنية الجسدية..اما من اللول كون طيحوه و دارو ليه ةلمينوط ما يمحنهومش بحال هكذاك و مايتشوهوش قدام الصحافة
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15 - امين الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:10
ما يقع كل ليلة رأس السنة.. يقع كل ليلة في الشارع المنسي لالة ياقوت.. سكْر و عربدة و سرقة.. متى سيتم إنقاذ سكان شارع لالة ياقوت وسط الدار البيضاء من هذا الإهمال المُهوِل..
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16 - hamid الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:17
هذه ضريبة الإحتفال بالسنة الجديدة اللتي لا دخل لنا بها لا من بعيد او قريب
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17 - السير إلى الوراء الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:19
هكذا نحتفل بانقضاء 365 يوم من عمرنا مع بزوغ الشمس نجد أنفسنا أكثر تقدما في العمر وتهورا وأقل تعقلا و تباثا ولن نعرف كيف نشيخ أبدا وسنبقى صبيان هرمة شايبة ، بوناني للجميع.
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18 - محمد الثلاثاء 01 يناير 2019 - 12:26
ماذا يقول عصيد في تلك المسألة ويا حبذا لو يفتي لنا في هذه النازلة إن كان يجب في هذه الحالة تعطيل أيات القرأن
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