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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إيقاف رجل بملابس نسائية

إيقاف رجل بملابس نسائية

الثلاثاء 01 يناير 2019 - 13:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مول البغرير الثلاثاء 01 يناير 2019 - 13:42
الصراحة ناس مراكش ملائكة هاد الشي كلو ديال الفساد جاي غي من عند البراني.
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0
2 - Zakaria ifrane الثلاثاء 01 يناير 2019 - 13:46
أرى أن البعض يعشق فضح الناس وتتبعهم والتنكيد على حياتهم الخاصة
التدخل الأمني هنا كان منقوص لانه لم يقم بمنع تصوير المعتقل بل سمح للناس بتصوير الشخص وهذا يعتبر تدخل غشوائي بل يضرب في صورة الأمن عندنا
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-3
3 - مواطن مغربي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 13:48
لعنة الله بعد الرجال يتشبهون بنساء، مابقى مانقول وشكرا للأمن الوطني على هاد الإلتفاثة.
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5
4 - mmmmmmm الثلاثاء 01 يناير 2019 - 13:55
لا حول ولا قوة إلا بالله....هو الله يهديه و يعفو عليه ...و حنا الله يهدينا و يعفو علينا من تتبع و فضح أعراض الناس و ما ستر الله
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1
5 - الهربة الثلاثاء 01 يناير 2019 - 13:56
لماذا الشعب المغربي يستمتع بفضح الآخرين، كل واحد و العيب ديالو ، ستر بنادم يجيب الله لي يسترك
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8
6 - ها لي قلنا الثلاثاء 01 يناير 2019 - 13:56
مراكش بلاد العمالقة والشرفاء والعلم والعلماء وبلاد البهجة اليوم تحولت إلى مستنقع يعيث فيه الشواذ و العاهرات والسياحة الجنسية فسادا....لو استغلت مراكش بالطريقة الصحيحة لكانت تستقبل وحدها على الأقل عشرين مليون سائح.....للأسف مفارقة كبيرة بين الأمس واليوم.....اما احتفالات راس السنة الدخلية علينا لا تجلب الا المصائب.....
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4
7 - المغرب يتحدى أمنستي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 13:59
هده رسالة قوية لأمنستي التي تتهمه بقمع حرياة الأفراد ووووو.
غادة تتشوف هاد الشي غاتتلف بحيت لم تراه حتى في مكان أجودها،لاكن المغرب يتفتح على العالم الخارجي من نوع أخر،اللهما ألطف بنا ولا تأخدنا إلا وأنت راضي عنا.
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4
8 - المهدي الثلاثاء 01 يناير 2019 - 14:01
يقول المتحدث الإخير " طيحناه بغينا نتكرفسو عليه وجا البوليس قال لنا لا ماضربوهش وخليناه " من انت وبأي صفة تريد ان تضربه وتكرفس عليه وش دار ليك انت بالضبط ؟ لو كان مجرماً اعترض سبيل فتاة وشاهده هذه الفضولي يسلبها هاتفها لكان احنا راسو وزاد مع الطريق طالب السلامة .
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9 - ولد زايو الثلاثاء 01 يناير 2019 - 14:03
بالنسبة له ستكون سنة استثنائية سوف تلاحقه هذه الفظيحة في كل يوم من رأس السنة.
نتمنى من مدينة مراكش عاصمة المرابطين عاصمة العز والنصر والتمكين أن تُنَقّى من كل وافد منحرف وموسخ. إننا نعرف أهل مراكش أهل الكرم والبسمة والأصالة والتشبت بالدين وتقاليدنا العريقة النقية.لكم من مدينة زايو الف تحية.
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10 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 01 يناير 2019 - 14:06
دعوا الخلق للخالق ، و طلبوا السلامة ، لكم و لذريتكم ، و اللي شاف ش حاجة يقول الله يستر
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11 - مواطن الثلاثاء 01 يناير 2019 - 14:10
قلة برامج التوعية و البرامج الدينية و أصبحت مكانها مسلسل سامحيني..و تعليم في الحضيض بمناهج لا علاقة بالواقع و صحة مدمرة رشاوى في الإدارات... أصبح المواطن المغربي و المواطنة المغربية يلهثون وراء الماديات لأن الحياة ببلادنا أصبحت مادية و ذهبت الدار لكبيرة و الجار و الحشمة و التعاون..و أصبح التقليد الأعمى في كل شيء، حكومة تفقر الشعب و شعب يتطاحن فيما بينه
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12 - مستمع الثلاثاء 01 يناير 2019 - 14:11
الشاهد الثاني : "....تبعناه حيت البوليس ماقدوش يتبعوه ...."
مشكلة هادي .
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