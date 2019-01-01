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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ألعاب نارية في سماء أكادير

ألعاب نارية في سماء أكادير

الثلاثاء 01 يناير 2019 - 16:50

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1 - محمد 2019 الثلاثاء 01 يناير 2019 - 17:05
سنة سعيدة مليئة بالأفراح والسرور لكل المغاربة. هذا احسن رد على الإخونجيين دعاة الكراهية في البلاد وفي العالم، ومن يحبون ان يروا الكئابة والشقاء في المغرب، لنجعلها سنة سلام وحب ووئام.
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