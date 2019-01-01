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كُتّاب وآراء
اشتباكات مع الأمن بأكادير
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - إبراهيم امريرت الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:30
تحية إجلال وتقدير كبيييييييرة لرجال الأمن بصراحة عمل شاق وخطير بالتوفيق والنجاح يارب والله ايحفظهم كينقيو البلاد من الطفيليات
2 - tanjawya الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:31
زعما هدشي لكيبان الله يرزقهوم صبار معا هادوك لفحال هاد 2 بهوم أومقدوش عليه هاد لخدمة خصا تكون ديما ماشي غير فرأس سنة باش تنقا دنيا شويا واخ خير مزيدا فمساإب إوا الله يحفدنا من عندك يارب
3 - ماجد واويزغت الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:40
رجال الأمن الوطني و القوات المساعدة الله يعطيكم الصحة
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