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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اشتباكات مع الأمن بأكادير

اشتباكات مع الأمن بأكادير

الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - إبراهيم امريرت الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:30
تحية إجلال وتقدير كبيييييييرة لرجال الأمن بصراحة عمل شاق وخطير بالتوفيق والنجاح يارب والله ايحفظهم كينقيو البلاد من الطفيليات
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35
2 - tanjawya الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:31
زعما هدشي لكيبان الله يرزقهوم صبار معا هادوك لفحال هاد 2 بهوم أومقدوش عليه هاد لخدمة خصا تكون ديما ماشي غير فرأس سنة باش تنقا دنيا شويا واخ خير مزيدا فمساإب إوا الله يحفدنا من عندك يارب
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16
3 - ماجد واويزغت الثلاثاء 01 يناير 2019 - 22:40
رجال الأمن الوطني و القوات المساعدة الله يعطيكم الصحة
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23
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