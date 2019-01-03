24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/01/2019
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:12
|18:35
|19:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- الحموشي يدخل على خط تصوير "مِثلي مراكش"
- نهضة بركان يفرض التعادل على الوداد الرياضي
- هدف ياجور ينقذ الرجاء من الهزيمة أمام وجدة
- المحمدية تشهد ولادة مركز للبحث العلمي والأكاديمي
- توقيف شرطية بشبهة "النصب ووساطة التوظيف"
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حرفة فخّار تمكروت
الخميس 03 يناير 2019 - 08:00