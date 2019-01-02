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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأمن يفض احتجاج أساتذة

الأمن يفض احتجاج أساتذة

الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد القادر الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:24
الاساتذة نقطة الضوء الوحيدة في ظلام هذا الوطن
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6
2 - 2019 الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:33
بدأت 2019 بالقمع باين لن يتغير شيء ما دام أدان صماء و نواب نائمون و أحزاب تخدم مصلحتها فقط
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6
3 - سجين الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:39
رغم القمع والترهيب فنحن أساتذة الزنزانة 9 صامدون وعلى الكرامة نحن مرابطون.
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5
4 - ..... الأربعاء 02 يناير 2019 - 16:54
حشومة والله الى عيب وعار.. عطيو للاساتذة مستحقاتهم...
ياك كاتقولو لنا كاد المعلم ان يكون رسولا
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-1
5 - amnay الأربعاء 02 يناير 2019 - 17:01
هاد البلاد ماعرفناها فين غاذا ماكاين غير القمع والعصا اللغة اللي كاتعرفها هاد البلاد
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-2
6 - متعلم سابق الأربعاء 02 يناير 2019 - 17:01
الوطن هو نقطة الضوء في ظلام المتعلمين ( أعني الاساتذة)
الله اعطينا وجكم.
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