24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1218:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "البيكيني بأموال الشعب" يشعل حرب تدوينات بين حاجي وماء العينين (5.00)

  2. مدير الإعلام للرئيس الفرنسي يغادر قصر الإيليزي (5.00)

  3. مبروكي يبرئ الإسلام ويتهم "غياب الديمقراطية" في جريمة شمهروش (5.00)

  4. وزير الداخلية الألماني يطالب بتسهيل طرد لاجئين (5.00)

  5. البيضاء "تتنفس تحت الأزبال" .. وعمال النظافة يُلوّحون بالإضراب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | القطاع الصحي بزاكورة

القطاع الصحي بزاكورة

الخميس 03 يناير 2019 - 12:11

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.