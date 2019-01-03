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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الفضائح الفيسبوكية بالمغرب

الفضائح الفيسبوكية بالمغرب

الخميس 03 يناير 2019 - 14:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - boom الخميس 03 يناير 2019 - 14:43
( قال تعالى:إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) صدق الله العظيم
هدي تكفيكم ام نزيدكم
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18
2 - الياس الخميس 03 يناير 2019 - 14:46
الفايسبوك هو سبب مصايب والحبس ديال مغاربة ذيرها زوينة تلقا راسك في فايسبوك قبل متوصل هسبريس
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4
3 - ADAM الخميس 03 يناير 2019 - 14:48
جميع الصفحات الفيسبوكية و القنوات في موقع يوتوب يستغل أصحابها فضائح و ماسي خلق الله لنشرها لسبب وحيد هو البوز و ربح المال حتى ابشع الجرائم يتم أستغلالها في نشر صور الضحايا دون أي أحترام لحرمة الأموات و لمشاعر عائلاتهم أما أن تجد صفحة او قناة تنشر العلوم و المعرفة فمن شبه المستحيل ان تجدها أنهم ينشرون أي شئ مهما كان تافها
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