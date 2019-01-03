24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/01/2019
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:12
|18:35
|19:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- سبيك .. دعوات التكفير
- "يناير ساخن" ينتظرُ الحكومة .. هل ينقذُ الشارع "كبرياء النّقابات"؟
- مشروع خط السكك الحديدية يداعب أماني المغرب والجزائر وتونس
- المحمدية تشهد ولادة مركز للبحث العلمي والأكاديمي
- لاركو: إعدام "إرهابيي إمليل" خطأ وأجدادنا تسامحوا مع المثليّين
مبروكي يبرئ الإسلام ويتهم "غياب الديمقراطية" في جريمة شمهروش (5.00)
الحزب الإسباني "بوكس" .. عنقاء التطرّف تنبعث من رماد السياسة (5.00)
"سلفات الفقراء" في المغرب .. قروض صغيرة تواجه "فوائد كبيرة" (5.00)
- برلمانيّون وحقوقيون ينتصرون لـ"مثلي مراكش" في مواجهة "التشهير" - (151)
- لاركو: إعدام "إرهابيي إمليل" خطأ وأجدادنا تسامحوا مع المثليّين - (115)
- ماء العينين: بريئة مِن ارتداء "البيكيني" .. وسأقاضي مَن يمس سمعتي - (98)
- رئيس الحكومة: إصلاحات كبرى ترى النور خلال السنة الجديدة بالمملكة - (89)
- مشروع خط السكك الحديدية يداعب أماني المغرب والجزائر وتونس - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دار التصاور بطنجة
الخميس 03 يناير 2019 - 23:00