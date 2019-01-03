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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأساتذة يحتجون في الرباط

الأساتذة يحتجون في الرباط

الخميس 03 يناير 2019 - 16:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سطل طالع خاوي الخميس 03 يناير 2019 - 17:16
نعم لترقية الاستاذ المجد في عمله و معاقبة المتهاون الكسول. يجب تقديم يد المساعدة الى الاستاذ مع تقييم عمله من طرف مفتشيات نزيهة و معاقبته في حالة تم ضبطه يتهاون. مستوى التلميذ يدل على مدى جدية معلمه.
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2 - حسن الغنيمي الخميس 03 يناير 2019 - 17:18
اليس هناك مطلب من غير الترقية؟ الترقية الفورية السهلة المغشوشة؟ اليس هناك غير 100 درهم زيادة؟ هل تختزلون التعليم فقط في المطالبة ب 100 درهم؟ ما لكم لا تعقلون؟اين هي المطالب الحقيقية و الواجبات و حقوق المتعلمين؟ الا توجد في ذهنكم الا الترقية و وصورة الورقة النقدية الزرقاء؟ كيف بكم تختزلون مشاكل التعليم فقط في الفلوس و كأنهم لو منحوكم 100 جرهم شهريا سوف تحل مشاكل التعليم؟ اين الاستحقاق و الاستقامة و الاخلاق و الانضباط و اداء الواجبات و التكوين في مجال التربية لكن ضمن المنظومة و ليس خارجها و التي هي الكفيلة بتحسين التعليم و ظروفه؟ بعبارة اخرى: علاش فقط الطمع؟ لم لا يكون المغربي نفسه بنفسه و لنفسه و من اجل الترقية بذاته و ليس من اجل الوظيفة و السنتيمات و الريع؟ علاش المغربي يريد الحصول على دكتوراة؟ ما الهدف الحقيقي؟ الارتقاء بالنفس ام الحصول على الفلس الابيض؟ لم لا يقرأ الطلبة و الاساتذة؟ لم لا تباع الكتب و الجرائد بالمغرب و لم المكتبات مفلسة ؟ لم يمر الاساتذة بجنب بائعو الكتب و لا يشترون الكتب و تراهم يتهافتون على البرطابلات التلفزات الطباسل السجائر الغالية و الكماليات؟ افلاس مجتمع كله
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