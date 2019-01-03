24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/01/2019
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:12
|18:35
|19:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- سبيك .. دعوات التكفير
- الحموشي يدخل على خط تصوير "مِثلي مراكش"
- "يناير ساخن" ينتظرُ الحكومة .. هل ينقذُ الشارع "كبرياء النّقابات"؟
- نهضة بركان يفرض التعادل على الوداد الرياضي
- هدف ياجور ينقذ الرجاء من الهزيمة أمام وجدة
"البيكيني بأموال الشعب" يشعل حرب تدوينات بين حاجي وماء العينين (5.00)
مبروكي يبرئ الإسلام ويتهم "غياب الديمقراطية" في جريمة شمهروش (5.00)
البيضاء "تتنفس تحت الأزبال" .. وعمال النظافة يُلوّحون بالإضراب (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأساتذة يحتجون في الرباط
الخميس 03 يناير 2019 - 16:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سطل طالع خاوي الخميس 03 يناير 2019 - 17:16
نعم لترقية الاستاذ المجد في عمله و معاقبة المتهاون الكسول. يجب تقديم يد المساعدة الى الاستاذ مع تقييم عمله من طرف مفتشيات نزيهة و معاقبته في حالة تم ضبطه يتهاون. مستوى التلميذ يدل على مدى جدية معلمه.
2 - حسن الغنيمي الخميس 03 يناير 2019 - 17:18
اليس هناك مطلب من غير الترقية؟ الترقية الفورية السهلة المغشوشة؟ اليس هناك غير 100 درهم زيادة؟ هل تختزلون التعليم فقط في المطالبة ب 100 درهم؟ ما لكم لا تعقلون؟اين هي المطالب الحقيقية و الواجبات و حقوق المتعلمين؟ الا توجد في ذهنكم الا الترقية و وصورة الورقة النقدية الزرقاء؟ كيف بكم تختزلون مشاكل التعليم فقط في الفلوس و كأنهم لو منحوكم 100 جرهم شهريا سوف تحل مشاكل التعليم؟ اين الاستحقاق و الاستقامة و الاخلاق و الانضباط و اداء الواجبات و التكوين في مجال التربية لكن ضمن المنظومة و ليس خارجها و التي هي الكفيلة بتحسين التعليم و ظروفه؟ بعبارة اخرى: علاش فقط الطمع؟ لم لا يكون المغربي نفسه بنفسه و لنفسه و من اجل الترقية بذاته و ليس من اجل الوظيفة و السنتيمات و الريع؟ علاش المغربي يريد الحصول على دكتوراة؟ ما الهدف الحقيقي؟ الارتقاء بالنفس ام الحصول على الفلس الابيض؟ لم لا يقرأ الطلبة و الاساتذة؟ لم لا تباع الكتب و الجرائد بالمغرب و لم المكتبات مفلسة ؟ لم يمر الاساتذة بجنب بائعو الكتب و لا يشترون الكتب و تراهم يتهافتون على البرطابلات التلفزات الطباسل السجائر الغالية و الكماليات؟ افلاس مجتمع كله
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2