24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1218:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مدير الإعلام للرئيس الفرنسي يغادر قصر الإيليزي (5.00)

  2. مبروكي يبرئ الإسلام ويتهم "غياب الديمقراطية" في جريمة شمهروش (5.00)

  3. الحزب الإسباني "بوكس" .. عنقاء التطرّف تنبعث من رماد السياسة (5.00)

  4. "سلفات الفقراء" في المغرب .. قروض صغيرة تواجه "فوائد كبيرة" (5.00)

  5. حرفة فخّار تمكروت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بايبانو تتحدى القمم السبعة

بايبانو تتحدى القمم السبعة

الخميس 03 يناير 2019 - 20:25

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Emma الخميس 03 يناير 2019 - 21:15
السلام عليكم
مبروك عليك للا بشرى : مهندسة دولة متسلقة الجبال وحاملة لكتاب الله ماشاء الله عليك شرف للمرأة المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - بابا سنفور الخميس 03 يناير 2019 - 21:27
فرعتو لينا راسنا بهاد الجملة " الرياضي الاول" , تفكرني بايام الحسن الثاني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.