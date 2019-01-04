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كُتّاب وآراء
قطاع التعليم يعلن الغضب
الجمعة 04 يناير 2019 - 10:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - صوليحي سيدي عيسى الجمعة 04 يناير 2019 - 12:35
"اصلاح وضعية الشغيلة التعليمية"؟؟ هذا هو الشعار الاول و الهدف الاخير و كأن الزيادات منذ حكومة اليوسفي لا تنتهي اذ اقيل بسبب كونه افرغ الميزانية و منحها لهيئة التعليم فكانت تلك الزيادات العالية جدا لاول مرة بالمغرب و التي صارت تفوق اي الرواتب كل نزيراتها في دول البحر المتوسط اي ان راتب الاستاذ في المغرب اعلى منه في الجزائر و تونس و ليبيا و مصر و سوريا و تركيا الخ و مع ذلك فهل تلك الزيادات المهولة (لحكومة اليوسفي و عباس الفاسي) حلت مشاكل التعليم ام زادت في تفاقمه و في كسل و خمول ناس التعليم؟ الواقع يقول ان التعليم لم يعطي نتائج جد ايجابية لنفس السبب اي العامل البشري و التدبير المرتكز فقط على الزيادات.. من قبل كان الاستاذ فقيرا و مع ذلك كفءا و حتى اليوم الاساتذة القدماء لا سيارات لهم و يعيشون على الكفاف عكس الجيل الجديد الذي نراه بسيارات فارهة و فيلات و يدرس معا في الخصوصي و يدرس ابناءه في الخارج مقابل الملايين شهريا الخ..المشكل ليس في المال بل في العقلية و الاخلاق و اللاستقامة و رفع مستوى الفرد فكريا و اخلاقيا لكن ليس من اجل الترقية بل فقك ترقية النفس (اليس التكوين مجاني في الكليات؟؟)
2 - بصيص أمل الجمعة 04 يناير 2019 - 12:47
أفرحنا سطوع بعض من بصيص أمل بعد أن فقدنا الأمل .مازال رجال ونساء التعليم بخير ياوطني.
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