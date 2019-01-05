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كُتّاب وآراء
أمان داري بمدينة الرحمة
السبت 05 يناير 2019 - 16:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - sadaam السبت 05 يناير 2019 - 17:16
نعم جميلة
هير خاص ابعدوا عليها سمسارة حيتاش الشقة الى كانت كاتسوى 25 او 30 مليون غدي تولي تباع بالمتر بحال شكل سلا الجديدة ياااااربي الدولة تدخل فهاد الموضوع باش اولي اي مواطن من حقوا اسكن
هير خاص ابعدوا عليها سمسارة حيتاش الشقة الى كانت كاتسوى 25 او 30 مليون غدي تولي تباع بالمتر بحال شكل سلا الجديدة ياااااربي الدولة تدخل فهاد الموضوع باش اولي اي مواطن من حقوا اسكن
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