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كُتّاب وآراء
يوعابد وغياب الأمطار
الجمعة 04 يناير 2019 - 19:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - راشد الجمعة 04 يناير 2019 - 19:54
اللهم ارحمنا فقط من أجل الانعام والأطفال والمسنين اما الباقي فهم السبب
2 - سكينة من عمان الجمعة 04 يناير 2019 - 19:56
العليم هوا الله ولاحد يعلم الغايم هادشي ديال الله سبحانه
3 - مغربي الجمعة 04 يناير 2019 - 19:57
حشومة اوعار. المطر في يد الله تعالى باركا من الكذوب
4 - المغربي الجمعة 04 يناير 2019 - 20:00
الامر بيد الله سبحانه و ليس بيد البشر. اللهم اسقنا و اغثنا و لا تجعلنا من القانطين.
6 - البهجة الجمعة 04 يناير 2019 - 20:07
وا راه خاصنا نخلصوا الفاتورة ديال الأمطار مع الله
7 - محمد الجمعة 04 يناير 2019 - 20:07
ان شاء الله يكون خير الله ينزل رحمته بعد قنطة الناس وشوقهم للمطر ربي ما يضيعش
8 - جون بولتون الجمعة 04 يناير 2019 - 20:08
التساقطت المطرية في يد الله من قال من غدا إنشاء الله يبدأ هطول الأمطار الغزيرة على المملكة
9 - aziz الجمعة 04 يناير 2019 - 20:11
أقيموا صلاة الإستسقاء الآن وليس بعد أن تظهر لكم غيوما آتية إلى المغرب، والتجؤوا إلى الأمطار الإصطناعية فإنه لابأس في ذلك !!!!!!!!!!!!!!
10 - يوسف الجمعة 04 يناير 2019 - 20:15
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت
11 - عبد الرحمان الجمعة 04 يناير 2019 - 20:27
تكلمتم قبلها انكم وجدتم حلول و ذلك بتفعيل تقتية الاستمطار اذن لماذا الانتظار
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